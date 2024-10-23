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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: NATO Genel Sekreteri'nden TUSAŞ açıklaması | Son dakika haberleri

        NATO Genel Sekreteri'nden TUSAŞ'a yapılan saldırı hakkında açıklama

        NATO Genel Sekreteri Rutte, TUSAŞ yerleşkesine terör saldırısı hakkında konuştu. Rutte, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız. Terörün her türlüsünü şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 17:45 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:05
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        NATO Genel Sekreteri'nden TUSAŞ açıklaması
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        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısını kınadı.

        Rutte, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'dan gelen ölü ve yaralı haberleri endişe vericidir. NATO, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır. Terörizmin her türlüsünü şiddetle kınıyor ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, kendisine NATO'nun desteğini aktardığını belirtti.

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