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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe - Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Jose Mourinho'nun 11'i... - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe - Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Jose Mourinho'nun 11'i...

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada. Peki Fenerbahçe - Manchester United maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Jose Mourinho'nun 11'i...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.10.2024 - 09:55 Güncelleme: 24.10.2024 - 09:55
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        1

        Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında bu akşam İngiliz ekibi Manchester United'ı konuk edecek.

        2

        Ülker Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Jeremy Stinat ise dördüncü hakem olarak görev alacak. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

        3

        UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Sarı-lacivertli ekip 4 puanla 13. sırada yer alıyor.

        4

        Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United, 2 puanla 21. sırada.

        5

        İKİ EKİP ARASINDAKİ 7. MAÇ

        Fenerbahçe ve Manchester United, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere bugüne dek 6 kez karşı karşıya geldi.

        6

        1996-1997 sezonunda oynanan grup maçlarında Manchester United, İstanbul'dan 2-0'lık galibiyetle dönerken, Fenerbahçe ise rakibini Old Trafford'da Elvir Boliç'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.

        7

        2004-2005 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında bu kez ev sahibi ekipler galibiyete uzandı. Manchester United sahasında 6-2, Fenerbahçe de taraftarı önünde 3-0 kazanan taraflar oldu.

        2016-2017 sezonunda iki ekip UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. İngiltere'deki mücadeleyi Manchester United 4-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1'lik üstünlükle tamamladı.

        8

        4 İSİM KADRODA YOK 2 OYUNCU SAKAT

        Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakacak.

        9

        Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da maçta forma giyemeyecek.

        Union Saint-Gilloise karşısında gördüğü kırmızı kart sebebiyle Twente deplasmanında oynayamayan Bright Osayi-Samuel ise cezasını tamamladı. Teknik direktör Mourinho'nun şans vermesi durumunda Osayi-Samuel, müsabakada sahaya çıkabilecek.

        10

        UEFA AVRUPA LİGİ'NDE 139. SINAV

        Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna dek UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 138 karşılaşmada boy gösterdi.

        11

        Sarı-lacivertli ekip, bu müsabakalarda 61 galibiyet elde ederken, rakiplerine 43 kez kaybetti. 34 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe 194 kez gol sevinci yaşarken, kalesindeki 173 gole engel olamadı.

        12

        İşte Jose Mourinho'nun Manchester United karşısındaki muhtemel 11'i:

        13

        Dominik Livakovic

        14

        Osayi Samuel

        15

        Becao

        16

        Djiku

        17

        Mert Müldür

        18

        Amrabat

        19

        Fred

        20

        Szymanski

        21

        Dusan Tadic

        22

        Saint-Maximin

        23

        En-Nesyri

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