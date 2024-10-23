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        Haberler Dünya Diğer Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak | Dış Haberler

        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, yabancı askeri birliklerin Ukrayna'ya gönderilmesinin, nükleer güçlerin doğrudan çatışmasına yol açacağını belirterek, "Bu felaketle sonuçlanacak." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 22:06 Güncelleme: 23.10.2024 - 22:06
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        Rusya: Bu felaketle sonuçlanacak
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

        Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu’nun "Ukrayna'da nükleer olmayan caydırıcı güçlerin konuşlandırılması konusuna ilgi gösterilmesi gerektiği" yönündeki açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Zaharova, bu konuyu başka Batılı yetkililerin de dile getirdiğine dikkati çekti.

        "BU FELAKETLE SONUÇLANACAK"

        Zaharova, "Ukrayna’ya yabancı askeri birliklerin gönderilmesi, nükleer güçlerin doğrudan çatışmasına yol açacak. Bu felaketle sonuçlanacak. Avrupa’da birçok ülke, Fransa’nın bu teklifine destek vermedi. Rusya’yı engelleme ve stratejik yenilgiye uğratma girişimlerinin Fransa için kötü sonuçlandığını hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

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        Ukrayna'nın NATO'ya katılma ihtimalini değerlendiren Zaharova, "Kiev'in NATO'ya davet edilmesi ne şimdi ne de gelecekte Rusya ile müzakere konusu olamaz." dedi.

        Mariya Zaharova, bu konunun Ukrayna’daki savaşın nedenlerinden biri olduğunu dile getirdi.

        "ABD VE JAPONYA'NIN TATBİKATI, ASYA PASİFİK'TE GERGİNLİĞİ ARTIRIYOR"

        ABD ile Japonya'nın düzenlediği "Keen Sword" ortak askeri tatbikatına değinen Zaharova, bunu dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Buna benzer tatbikatlar, Asya Pasifik bölgesindeki gerginlik seviyesini artırıyor. Bu, Rusya ile Çin'i çevreleme girişimi unsuru." ifadelerini kullandı.

        Zaharova, Rusya'nın buna karşılık vermek için yeterince askeri ve siyasi araçlara sahip olduğunun altını çizdi.

        Polonya'nın, Rusya'nın Poznan Başkonsolosluğunu kapatma yönündeki kararını da değerlendiren Zaharova, bunun "düşmanca" adım olduğunu ve buna karşılık vereceklerini vurguladı.

        Sözcü Zaharova, bugün Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesine siber saldırı düzenlendiğini ve bunun dışardan yapıldığını söyledi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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