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        Haberler Dünya İsrail medyası Tel Aviv'in İran'a saldırmak üzere olduğunu iddia etti | Dış Haberler

        İsrail medyası Tel Aviv'in İran'a saldırmak üzere olduğunu iddia etti

        İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuş, İsrail de İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti. İsrail'in İran'a nasıl yanıt vereceği belirsizliğini korurken, İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde İsrail'in İran'a yönelik saldırıyı başlatmak üzere olduğu iddia edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 07:34 Güncelleme: 24.10.2024 - 07:34
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        İsrail medyası: Tel Aviv İran'a saldırmak üzere
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        İsrail devlet televizyonu KAN, Tel Aviv'in, "ABD'nin saldırıyı yumuşatması yönündeki baskısına rağmen" İran'a saldırmak üzere olduğunu öne sürdü.

        KAN'ın adını vermediği İsrailli yetkilerinin sözlerine dayandırılan haberinde, "İsrail'in İran'a olası bir saldırıya hazırlık aşamasında, İsrail tarihinin en gergin ve karmaşık zamanlarından birine tanık olduğu" ifade edildi.

        “İsrail'in İran'a bir saldırı başlatmak üzere" olduğu belirtilen haberde, "ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırısına odaklandığı ve saldırının hafifletilmesi için baskı yaptığı" kaydedildi.

        İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant dün, askeri üsse gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ülkesinin İran'a olası saldırısı hakkında açıklamalarda bulunarak, "İran'a saldırdıktan sonra herkes sizin hazırlık ve eğitim sürecinde neler yaptığınızı anlayacak." diye konuşmuştu.

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        ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Refah'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından başlayan Orta Doğu turu kapsamında dün ilk olarak İsrail'e gelmişti.

        ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a geçmişti.

        İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuştu. Tel Aviv yönetimi, İran'ın bu saldırısına karşılık verileceğini bildirmişti.

        İsrail'in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, ABD'nin Tel Aviv'den İran'a yapacağı saldırıyı "yumuşatmasını" istediği iddia edilmişti.

        Bu iddiaya ilişkin İsrail yönetiminden ise bir açıklama yapılmadı.

        Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bugün Tel Aviv'de yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a yanıtının "gerginliği artırmaması" uyarısında bulunmuştu.

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