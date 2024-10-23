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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 9 bin 400'ün üzerinde 3 kapanış normalleşme demek - İş-Yaşam Haberleri

        9 bin 400'ün üzerinde 3 kapanış normalleşme demek

        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Burgan Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Erdal Özyiğit oluyor. Borsa İstanbul'un şu anda karar aşamasında olduğunu ifade eden Özyiğit, şu anda bulunulan 8 bin 700'lü seviyelerin aşağı kırılmasına halinde 8 bin 100'lü seviyelerin görülebileceği aksine 9 bin 400'lü seviyelerin üstünde 3 ve daha fazla kapanışın yeni bir yükseliş trendi başlatabileceğini söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.10.2024 - 18:47 Güncelleme: 23.10.2024 - 19:44
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        Borsanın Şirketleri programının bu haftaki konuğu Burgan Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Erdal Özyiğit oluyor.Borsa İstanbul'un şu anda karar aşamasında olduğunu ifade eden Özyiğit, şu anda bulunulan 8 bin 700'lü seviyelerin aşağı kırılmasına halinde 8 bin 100'lü seviyelerin görülebileceği aksine 9 bin 400'lü seviyelerin üstünde 3 ve daha fazla kapanışın yeni bir yükseliş trendi başlatabileceğini söyledi.

        TEKNİK TUZAK OLMASI DA MUHTEMEL

        Borsa İstanbul’da piyasanın aşağı yönlü hareketinin temel ve güncel nedenlerini sıralayın Özyiğit piyasayı olumlu veya daha da olumsuz etkileyebilecek gelişmeleri sıralarken özellikle enflasyon ve buna sağlı olarak faiz indirim sürecinin başlayıp başlamaması ise jeopolitik risklerin önemine dikkat çekti. Borsada teknik tuzağa da dikkat çeken Özyiğit endeksin bir kaç gün 8 bin 700 puan altında kapansa bile daha da aşağılara inmedikçe yükselebileceği buna teknik analiz dilinde teknik tuzak dendiğini hatırlattı.

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        BORSA 6 YILDIR KAZANDIRIYOR

        Borsayı ABD doları bazında teknik açıdan değerlendiren Özyiğit, dolar bazında grafiğin de yeni TL bazında bakılan grafik ile aynı noktalara işaret ettiğini söyledi. Özyiğit Borsa İstanbul ile global borsaların korelasyonu değerlendirmesi yaparken endeksin son 6 yıldır sürekli yatırımcıya kazandırmasına ve ABD borsalarının seçim yılı ve ertesi yıl mutlaka pozitif seyretmesine dikkat çekti.

        ALTIN BURALARDA DİNLENEBİLİR

        Sektörel açıdan bakıldığında özellikle iletişim, sigorta ve ulaştırma sektörlerindeki momentuma değinen Özyiğit iletişim ve ulaştırmada güçlü momentumun sürdüğünü anlattı. Özyiğit global borsalarda Nasdaq'ın Dow Jones ve S&P 500'e göre hareketine devam etme olasılığını daha yüksek görürken altının bu seviyelerde biraz dinlenebileceğini dile getirdi.

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        #Borsa İstanbul
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