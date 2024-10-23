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        Haberler Gündem Güvenlik Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar

        Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş.'ye (TUSAŞ) silahlı saldırı düzenleyen 2 teröristin olayda kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan'ı öldürüp, aracın bagajına koyduğu tespit edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 23:15 Güncelleme: 23.10.2024 - 23:15
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        Şehit edilen taksi şoförünün babası: Oğlumu sırtından vurmuşlar
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        TUSAŞ'a düzenlenen silahla saldırıda kimlikleri henüz tespit edilemeyen 1'i kadın 2 teröristin, saldırıda 06 JMT 07 plakalı taksiyi kullanıp, Kahramankazan ilçesindeki duraktan taksiye bindiği ve saldırı öncesi şoför Murat Arslan'ı şehit edip, naaşını bagaja koydukları belirlendi. Teröristler, taksiyle daha sonra TUSAŞ'a gidip, giriş kapısında araçtan uzun namlulu silahlarla inerek saldırıyı gerçekleştirdi.

        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı! Haberi Görüntüle

        "OĞLUMU SIRTINDAN VURMUŞLAR"

        Şehit taksi şoförü Murat Arslan'ın babası Mahmut Arslan, "Duraktan binmişler arabaya. TUSAŞ'a gidince katliam yapmışlar. Oğlumu aracın bagajına koymuşlar, sırtından vurmuşlar. Ben hala oğlumu göremedim" dedi.

        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı Haberi Görüntüle

        Murat Arslan'ın arkadaşı Rasim Can Oraz da TUSAŞ'a yapılan saldırı nedeniyle üzgün ve sinirli olduklarını belirterek, "Biz Murat ağabeyin evinde 2 yıl kiracı olarak oturduk. İyi insanlardı, iyi esnaflardı. Kimseye bir zararları yoktu. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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