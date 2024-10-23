Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürülen Narin Güran cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek. İddianamede anne, amca, abi ve komşu için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti. Diğer yandan Nevzat Bahtiyar'ın küçük Narin'in cansız bedenini aracında taşıdığı anların görüntüsü ortaya çıktı
Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.
Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.
NEVZAT BAHTİYAR KÜÇÜK NARİN'İ BÖYLE TAŞIMIŞ
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülü halde ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenini kırmızı renkli aracıyla dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar’ın o görüntüleri ortaya çıktı.