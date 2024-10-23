Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Son dakika: Narin Güran cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da

        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da

        Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürülen Narin Güran cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da görülecek. İddianamede anne, amca, abi ve komşu için ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti. Diğer yandan Nevzat Bahtiyar'ın küçük Narin'in cansız bedenini aracında taşıdığı anların görüntüsü ortaya çıktı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 23.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 23.10.2024 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

        Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin tutuklu 4 sanık hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

        Tutuklu sanıklar amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Tutuklu 4 sanık, 7 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

        NEVZAT BAHTİYAR KÜÇÜK NARİN'İ BÖYLE TAŞIMIŞ

        Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos’ta kaybolduktan 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde üzeri taşlarla örtülü halde ölü bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedenini kırmızı renkli aracıyla dereye taşıyan Nevzat Bahtiyar’ın o görüntüleri ortaya çıktı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        2 çocuğunu boğarak öldürmüştü! Cani babanın akıl sağlığı raporu belli oldu!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        Avukattan polise çekiçli saldırı!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        İşte Okan Buruk'un Elfsborg 11'i!
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        Yuttuğu çatal bilimsel makaleye konu olacak
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        NATO'dan Türkiye'nin BRICS ile çalışması konusunda açıklama
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Düğün dönüşü gözyaşına boğdu! Anneden geriye kalan son fotoğraf!
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Sahtekârların listesi genişliyor
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        İTO'dan AB'ye vize tepkisi
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Savunma fonu paketi gözden geçirilecek
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        Devlet 1 özel hastane 2,8 alıyor
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        1 Ekim’den bu yana yaşananlar
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı