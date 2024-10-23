Beyoğlu'nda gece kulübündeki partiye baskın: 32 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir internet sitesi üzerinden Tolga T. ve Laden S. tarafından cinsel ve sapkınlık içeren müstehcen partiler düzenlendiği belirlendi.

Tolga T. ve Laden S. tarafından organize edilen partinin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı tespit edildi. 20 Ekim'de Şehit Muhtar Mahallesinde bulunan bir gece kulübüne baskın düzenlendi. Yapılan baskın sırasında içeride parti olduğu ve hayasızca ve müstehcen hareketler sergilendiği görüldü.