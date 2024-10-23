TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler

Ankara'daki terör saldırısında şehit ve yaralıların olduğu bilgisi geldi. Bakanlar ve siyasiler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla saldırıya tepki gösterdi. TUSAŞ saldırısına tepki paylaşımı yapan isimler mesajlarında şu ifadelere yer verdi:

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA: ŞEHİT VE YARALILARIMIZ VAR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'ın Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan tesislerine düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, “Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırı sonrası maalesef şehit ve yaralılarımız bulunmaktadır. Şehitlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız” ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan menfur saldırıda can veren şehidlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürüttüğümüz güçlü ve tavizsiz mücadelemizi, terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz. REKLAM ADALET BAKANI TUNÇ: Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınıyor ve lanetliyorum.

Hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 1 Başsavcıvekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. BAŞ SAĞLIĞI MESAJLARI Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyorum. Saldırıda şehit olan savunma sanayimizin kahramanlarına Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Saldırının gerçekleştiği ilk andan itibaren güvenlik güçlerimiz olaya müdahale etmiş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca da adli soruşturma başlatılmıştır. Bu hain terör saldırısı, Türkiye’nin savunma sanayinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar, ne savunma sanayimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir.

REKLAM İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik yapılan terör saldırısını kınıyorum. Teröre boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: "Öncelikle bu kahpe saldırıyı gerçekleştiren piyonları ve arkasındaki güçleri lanetliyorum. Saldırıda şehit olan kardeşlerimize Yüce Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar niyaz ediyorum. Bu tür hain saldırılarla Türkiye'nin savunma sanayisindeki ilerleyişini durduracaklarını zannedenler asla başaramayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Yaralılarımızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Başımız sağ olsun. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Ankara Kahramankazan'da bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'ye (TUSAŞ) düzenlenen hain terör saldırısını lanetliyor; şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum.

DEM Parti Grup Başkan Vekili Sezai Temelli: Çok üzgünüz, yine insanlarımız öldü. Ölenlere Allah’tan rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tabii sadece bu olaya bu olay kapsamında bakmamak gerekiyor. Bu ülkede kaç gündür, son birkaç haftadır aslında çok önemli bir tartışma sürdürülüyor. Bu tartışmaların çok çok büyük bir kısmı Türkiye toplumunun beklentilerine yanıt veriyor. Çünkü uzun süredir Türkiye toplumu bu savaş, şiddet, bu ölümlerden kurtulmak isterken böyle bir olayla karşılaşıyoruz. Zamanlaması manidardır, provokasyon her tarafından belli olmaktadır.