"Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, çalışanını, şarjörünü boş zannettiği tabancanın şakalaşırken ateş alması sonucu öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık 7 yıl 1 ay hapse çarptırıldı.

AA'da yer alan habere göre Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.A. (34) ve dayısı olan tutuksuz sanık A.G. (40) ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu sanık İ.A, bir önceki celse açıklanan esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasında, olayın kazara yaşandığını ve pişman olduğunu söyledi. Tutuksuz sanık A.G. de yeğeninin silahın dolu olduğunu bilmediğini, olayın kazara yaşandığını iddia etti.

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TAHLİYE EDİLDİ

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık İ.A'yı "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapse çarptırdı. "Ruhsatsız silah bulundurma" suçundan da 10 ay hapis verilen sanığın tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesi kararlaştırıldı.

Tutuksuz sanık A.G'ye ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet" suçundan da 2 yıl hapis verildi.

NE OLMUŞTU?

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde 20 Kasım 2023'te tatlıcıda çalışan Hasan Şen (19), işletmeci İ.A. tarafından başından vurulmuş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Şen, müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Gözaltına alınan İ.A. tutuklanmış, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı