Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!

        UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında İsveç ekibi IF Elfsborg'u ağırlayacak. HT Spor olarak sarı-kırmızılıların rakibini mercek altına aldık...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2024 - 12:53 Güncelleme: 22.10.2024 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        G.Saray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında IF Elfsborg'u RAMS Park'ta konuk edecek. Mücadele öncesi İsveç ekibini mercek altına alarak güçlü ve zayıf yönlerini sizler için derledik...

        3 ÖN ELEME GEÇTİ

        İsveç temsilcisi, 2023 takvim yılında muazzam geçirdikleri sezonun sonunda averaj farkı ile şampiyonluğu Malmö’ye kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme oynayarak turnuvaya katıldı. Sırasıyla Kıbrıs temsilcisi Pafos, Moldova temsilcisi Sheriff ve Hırvatistan ekibi Rijeka’dan sonra play off turunda Molde’yi penaltılarda eleyerek Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

        Bunun üzerine 2018 yılından beri takıma bütün kimliğini oturtan Jimmy Thelin, Aberdeen ile anlaşarak görevi Oscar Hiljemark’a devretti.

        REKLAM

        Bu geçişin sancılı olduğunu söylemek mümkün... Zira 2024 İsveç Ligi'nin tamamlanmasına 4 maç kala lider Malmö’nün 16 puan gerisinde kaldılar. Avrupa ligleri potasının ise 6 puan geriden takip ediyorlar. Liglerin başlama döneminden dolayı çok daha kompakt ve birbirini çok iyi tanıyan bir takım olduğunu söyleyebiliriz.

        Eski antrenör Jimmy Thelin, 2018 yılında göreve geldiğinde burada bir devrim başlatmıştı. Yüksek fiziksel mücadele ve tüm saha pres anlayışını tüm takıma aşılamış olup taraftarın hoşuna giden bir düzen kurmuştu. Avrupa liglerinde AZ Alkmaar deplasmanında 3-2 kaybetmelerine rağmen fiziksel dayanıklık ve kondisyonları göze çarpmıştı ve asıl kuvvetli oldukları iç sahada ise turnuvanın favorilerinden olan Roma’yı 44. dakikada bir penaltı golü yendiler. Özellikle defansif açıdan dayanıklı bir takım profili var. Güncel taktik formasyonları olan 5-3-2 veya 3’lü formasyon şemalarını kullanıyorlar. Eski çalıştırıcı Thelin’in 4-2-3-1’ne göre çok daha defansif bir taktik anlayışa sahipler. İlk yarı çok kuvvetli bir baskı oyunu oynadılar ve 1.41’lik bir gol beklentisi oluşturdular.

        ELFSBORG'DA TANIDIK YÜZLER

        Çaykur Rizespor’dan tanıdığımız Sebastian Holmen ise AZ Alkmaar karşısında direkt kırmızı kartla oyundan atılarak Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

        REKLAM

        Bir başka Süper Lig’in tanıdık yüzü ise Arber Zeneli, Kosovalı sol kanat oyuncusu, 2023-24 yaz transfer döneminde Adana Demirspor’a transfer olup 6 ay sonra bedelsiz olarak ayrılmıştı. Elfsborg için bu sezon 5 gol, 7 asistlik bir performans gösterdi.

        Michael Baidoo ise, Danimarka'nın Midtjylland takımında yetişmiş Ganalı forvet bu sezon Elfsborg için en önemli skor ayaklarından birisi oldu. 25 yaşındaki futbolcunun skora katkısı ise 14 gol, 8 asist...

        GOL BEKLENTİSİ DÜŞÜK AMA...

        Defansif olarak kompakt bir takım ve buldukları hücum şanslarını iyi değerlendiren bir ekip. Düşük gol beklentisi ve düşük bir top hakimiyeti var ancak bu kompakt savunmayı açmak rakipler için zor olabiliyor. AZ karşısında yalnızca 0.14 XG’den 2 gol buldular. Roma karşısında 1.41 toplam XG oranı göze çarpsa bile bunun 0.80’i penaltıdan oluşuyor. Bu düştüğü zaman kalan 0,61 ise bariz bir pozisyon üstünlüğü sağlayamadıklarını görebiliyoruz. Roma karşısında maç sonunda %25 ve AZ Alkmaar karşısında ise %34 ile topa sahip olduklarını görüyoruz.

        REKLAM

        Eskiden kalan en büyük özellikleri pres ve rakibe kurmak istedikleri fiziksel üstünlük hala sabit aynı şekilde duruyor.

        G.SARAY ZORLANABİLİR

        İkili mücadele konusunda ve özellikle havada kazanılan mücadele oranı Roma karşısında %81’i buldu. Alkmaar deplasmanında ise %60’larda kalmışlardı.

        Galatasaray’ın bu tarz fiziğe dayalı kuzey takımlarını karşısında problem yaşadığını düşünürsek zor bir maç olabilir. Sırası ile Kopenhag, Sparta Prag ve Young Boys örnekleri mevcut ancak yetenek skalası olarak bu takımların çok altında kalıyor IF Elfsborg...

        Geçtiğimiz hafta sahasında Hacken'e 3-1 mağlup olan Elfsborg, 27. hafta sonunda 7. sırada yer aldı ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Bahçeli'den grup toplantısında Öcalan için "umut hakkı" çıkışı
        Cesedine vergi muafiyeti
        Cesedine vergi muafiyeti
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Yenidoğan çetesi nasıl çökertildi? Bakan Memişoğlu açıkladı
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Tehdide boyun eğmeyen Savcı’dan teşekkür
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Filistinli sanatçı İsrail'in saldırılarında öldü
        Seyahat harcamaları yüzde 116 arttı
        Seyahat harcamaları yüzde 116 arttı
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Tarihin en ortada seçimine doğru
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Beşiktaş'ta kaleci depremi!
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Neden "Atlıkarınca" diyoruz?
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Yeni yaşını 21 bin kişi ve market kekiyle kutladı
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Alperen'den tarihe geçen anlaşma!
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Gerçek aşkıyla ortaya çıktı
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Mou ne yapacak? Avrupa'da sol bek yok
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Asgari ücrette "hedef" tartışması
        Sol bek arıyor!
        Sol bek arıyor!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Anne komşuda baba işte! Yaşları: 6, 4 ve 1! 3 çocuk yangın kurbanı!
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Partilere 5 milyar TL hazine yardımı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Şizofreni hastası genç, ailesini katletti: 2 ölü, 1 ağır yaralı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Dünyanın en eski 6 hastalığı
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir
        Trump'tan Putin'e: Benim ne kadar deli olduğumu bilir