Galatasaray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!
UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında İsveç ekibi IF Elfsborg'u ağırlayacak. HT Spor olarak sarı-kırmızılıların rakibini mercek altına aldık...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında IF Elfsborg'u RAMS Park'ta konuk edecek. Mücadele öncesi İsveç ekibini mercek altına alarak güçlü ve zayıf yönlerini sizler için derledik...
3 ÖN ELEME GEÇTİ
İsveç temsilcisi, 2023 takvim yılında muazzam geçirdikleri sezonun sonunda averaj farkı ile şampiyonluğu Malmö’ye kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme oynayarak turnuvaya katıldı. Sırasıyla Kıbrıs temsilcisi Pafos, Moldova temsilcisi Sheriff ve Hırvatistan ekibi Rijeka’dan sonra play off turunda Molde’yi penaltılarda eleyerek Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.
Bunun üzerine 2018 yılından beri takıma bütün kimliğini oturtan Jimmy Thelin, Aberdeen ile anlaşarak görevi Oscar Hiljemark’a devretti.
Bu geçişin sancılı olduğunu söylemek mümkün... Zira 2024 İsveç Ligi'nin tamamlanmasına 4 maç kala lider Malmö’nün 16 puan gerisinde kaldılar. Avrupa ligleri potasının ise 6 puan geriden takip ediyorlar. Liglerin başlama döneminden dolayı çok daha kompakt ve birbirini çok iyi tanıyan bir takım olduğunu söyleyebiliriz.
Eski antrenör Jimmy Thelin, 2018 yılında göreve geldiğinde burada bir devrim başlatmıştı. Yüksek fiziksel mücadele ve tüm saha pres anlayışını tüm takıma aşılamış olup taraftarın hoşuna giden bir düzen kurmuştu. Avrupa liglerinde AZ Alkmaar deplasmanında 3-2 kaybetmelerine rağmen fiziksel dayanıklık ve kondisyonları göze çarpmıştı ve asıl kuvvetli oldukları iç sahada ise turnuvanın favorilerinden olan Roma’yı 44. dakikada bir penaltı golü yendiler. Özellikle defansif açıdan dayanıklı bir takım profili var. Güncel taktik formasyonları olan 5-3-2 veya 3’lü formasyon şemalarını kullanıyorlar. Eski çalıştırıcı Thelin’in 4-2-3-1’ne göre çok daha defansif bir taktik anlayışa sahipler. İlk yarı çok kuvvetli bir baskı oyunu oynadılar ve 1.41’lik bir gol beklentisi oluşturdular.
ELFSBORG'DA TANIDIK YÜZLER
Çaykur Rizespor’dan tanıdığımız Sebastian Holmen ise AZ Alkmaar karşısında direkt kırmızı kartla oyundan atılarak Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Bir başka Süper Lig’in tanıdık yüzü ise Arber Zeneli, Kosovalı sol kanat oyuncusu, 2023-24 yaz transfer döneminde Adana Demirspor’a transfer olup 6 ay sonra bedelsiz olarak ayrılmıştı. Elfsborg için bu sezon 5 gol, 7 asistlik bir performans gösterdi.
Michael Baidoo ise, Danimarka'nın Midtjylland takımında yetişmiş Ganalı forvet bu sezon Elfsborg için en önemli skor ayaklarından birisi oldu. 25 yaşındaki futbolcunun skora katkısı ise 14 gol, 8 asist...
GOL BEKLENTİSİ DÜŞÜK AMA...
Defansif olarak kompakt bir takım ve buldukları hücum şanslarını iyi değerlendiren bir ekip. Düşük gol beklentisi ve düşük bir top hakimiyeti var ancak bu kompakt savunmayı açmak rakipler için zor olabiliyor. AZ karşısında yalnızca 0.14 XG’den 2 gol buldular. Roma karşısında 1.41 toplam XG oranı göze çarpsa bile bunun 0.80’i penaltıdan oluşuyor. Bu düştüğü zaman kalan 0,61 ise bariz bir pozisyon üstünlüğü sağlayamadıklarını görebiliyoruz. Roma karşısında maç sonunda %25 ve AZ Alkmaar karşısında ise %34 ile topa sahip olduklarını görüyoruz.
Eskiden kalan en büyük özellikleri pres ve rakibe kurmak istedikleri fiziksel üstünlük hala sabit aynı şekilde duruyor.
G.SARAY ZORLANABİLİR
İkili mücadele konusunda ve özellikle havada kazanılan mücadele oranı Roma karşısında %81’i buldu. Alkmaar deplasmanında ise %60’larda kalmışlardı.
Galatasaray’ın bu tarz fiziğe dayalı kuzey takımlarını karşısında problem yaşadığını düşünürsek zor bir maç olabilir. Sırası ile Kopenhag, Sparta Prag ve Young Boys örnekleri mevcut ancak yetenek skalası olarak bu takımların çok altında kalıyor IF Elfsborg...
Geçtiğimiz hafta sahasında Hacken'e 3-1 mağlup olan Elfsborg, 27. hafta sonunda 7. sırada yer aldı ve önümüzdeki sezon Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu.