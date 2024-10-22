Galatasaray'ın rakibi Elfsborg'u tanıyalım!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında IF Elfsborg'u RAMS Park'ta konuk edecek. Mücadele öncesi İsveç ekibini mercek altına alarak güçlü ve zayıf yönlerini sizler için derledik...

İsveç temsilcisi, 2023 takvim yılında muazzam geçirdikleri sezonun sonunda averaj farkı ile şampiyonluğu Malmö’ye kaybetti ve UEFA Avrupa Ligi'nde 3 ön eleme oynayarak turnuvaya katıldı. Sırasıyla Kıbrıs temsilcisi Pafos, Moldova temsilcisi Sheriff ve Hırvatistan ekibi Rijeka’dan sonra play off turunda Molde’yi penaltılarda eleyerek Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Bunun üzerine 2018 yılından beri takıma bütün kimliğini oturtan Jimmy Thelin, Aberdeen ile anlaşarak görevi Oscar Hiljemark’a devretti.

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Bu geçişin sancılı olduğunu söylemek mümkün... Zira 2024 İsveç Ligi'nin tamamlanmasına 4 maç kala lider Malmö’nün 16 puan gerisinde kaldılar. Avrupa ligleri potasının ise 6 puan geriden takip ediyorlar. Liglerin başlama döneminden dolayı çok daha kompakt ve birbirini çok iyi tanıyan bir takım olduğunu söyleyebiliriz.

Eski antrenör Jimmy Thelin, 2018 yılında göreve geldiğinde burada bir devrim başlatmıştı. Yüksek fiziksel mücadele ve tüm saha pres anlayışını tüm takıma aşılamış olup taraftarın hoşuna giden bir düzen kurmuştu. Avrupa liglerinde AZ Alkmaar deplasmanında 3-2 kaybetmelerine rağmen fiziksel dayanıklık ve kondisyonları göze çarpmıştı ve asıl kuvvetli oldukları iç sahada ise turnuvanın favorilerinden olan Roma’yı 44. dakikada bir penaltı golü yendiler. Özellikle defansif açıdan dayanıklı bir takım profili var. Güncel taktik formasyonları olan 5-3-2 veya 3’lü formasyon şemalarını kullanıyorlar. Eski çalıştırıcı Thelin’in 4-2-3-1’ne göre çok daha defansif bir taktik anlayışa sahipler. İlk yarı çok kuvvetli bir baskı oyunu oynadılar ve 1.41’lik bir gol beklentisi oluşturdular.