Üsküdar'da polis ekiplerinin durdurduğu eski subay ve avukat oğlu ile polisler arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya döndü.

DHA'nın haberine göre şüpheli Yaşar Tarık O., polis memuruna çekiçle saldırırken babası Kadir O. belindeki silahı ekiplere doğrulttu. Polis, şüphelilere ateş etti. Çekiçle yaralanan polis ile 2 şüpheli de yaralı olarak hastaneye götürüldü.

AVUKAT, POLİSE ÇEKİÇLE SALDIRDI

Olay, saat 9.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, emekli Albay Kadir O. ve oğlu Yaşar Tarık O. araçlarıyla seyir halindeyken polis ekipleri tarafından durduruldu.