NATO Genel Sekreteri Rutte'den BRICS açıklaması: Ankara egemenlik hakkına sahip

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin BRICS ortaklarıyla çalışma konusunda Ankara'nın egemenlik hakkına sahip olduğunu dile getirdi.

Rutte, Estonya Başbakanı Kristen Michal ile başkent Tallinn'de düzenlediği ortak basın toplantısında çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin BRICS başvurusunun "bir endişe kaynağı olup olmadığına" yönelik soruya yanıt veren Rutte, "Türkiye'nin BRICS ortaklarından bazılarıyla da birlikte çalıştığını biliyoruz. Bunu yapmak onların egemenlik hakkıdır." dedi.

Rutte, bu durumun "zaman zaman ikili ya da NATO içinde tartışmalara yol açmasına" rağmen Türkiye’nin İttifak'ta oynadığı rolün altını çizdi.