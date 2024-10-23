İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı

İstanbul'da park yeri yüzünden çıkan tartışma cinayetle bitti.

Olay, Esenler Birlik Mahallesi'ndeki bir sokakta 18 Ekim Cumartesi günü akşam saatlerinde meydana geldi.

Hamdi Taşkum'a, aracını sokağın başına park ettiği sırada yanına gelen Kalender Tohum, evinin önüne park etmemesini söyledi.

Çıkan tartışmada Kalender Tohum, Taşkum'un aracının camına yumruk atınca kavga büyüdü. Babasının kavgada yere düştüğünü gören Şafak Tohum koşarak olay yerine geldi ve yanında bulunan bıçak ile aracının içerisinde oturan Hamdi Taşkum'u defalarca bıçakladı.