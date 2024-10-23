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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 18:14 Güncelleme: 23.10.2024 - 18:18
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu
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        BRICS Zirvesi'nde Putin açıklamalarda bulunuyor:

        Uluslarararası konularda yakın ilişki içindeyiz. Türkiye'nin güncel sorunların çözümünde önemli rol oynuyor. Özellikle Ortadoğu'da trajik gelişmeleri ele alacağız. Rusya-Türkiye projelerini konuşacağız. İsrail-Arap dünyası arasındaki itilafın çözümü sadece BM zemininde mümkün olacaktır. Kafkasya ve Suriye konusunu ele alacağız. Ukrayna meselesini ele alacağız.

        "MENFUR TERÖR SALDIRISINI LANETLİYOR, ŞEHİTLERİMİZE RAHMET DİLİYORUM"

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ise şöyle;

        Astana'daki görüşmemizin ardından sizinle yeniden bir araya gelmekten memnuniyet duyuyorum. Taziye dilekleriniz için özellikle teşekkür ediyorum. 4 şehidimiz, 14 yaralımız var. Bu menfur terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Dışişleri Bakanımız İstanbul'daydı, artık siz değerli dostumu da en kısa zamanda Türkiye'de görelim istiyoruz.

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