Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Çağatay Çelik yazdı: Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi - Futbol Haberleri

        Çağatay Çelik yazdı: Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi

        UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, Elfsborg'u 4-3 mağlup ederek puanını 7'ye çıkardı. Cimbom, İsveç ekibi karşısında savunmada zaman zaman zorlansa da sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı. HT Spor muhabiri Çağatay Çelik, Galatasaray'ın Elfsborg galibiyetini kaleme aldı.

        Giriş: 23.10.2024 - 20:31 Güncelleme: 23.10.2024 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Korku filmi bu kez kabusa dönüşmedi"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Victor Osimhen’in transferi sonrasında Galatasaray’da dizilim için sadece üç ihtimal vardı: 3-4-1-2, 3-4-3 ve 4-4-2. Uzun vadede üç stoperli kurguya dönmek isteyen ve rakibi üç sezondur adam adama karşılamayı tercih eden Okan Buruk için sahaya üçlü çıkan Elfsborg maçından uygun bir deneme maçı bulunamazdı.

        İlk yarı plan neredeyse kusursuz da işledi. Sahaya daha iyi yayılan, iç koridorları doğru kullanan temsilcimiz, Yunus ve Barış’la kenarlarda da genişliği sağladı, direkt hücumlarla topu rakip kaleye kolayca götürdü ama filmin gerisi, sezon başında izlediğimizle benzer oldu.

        Galatasaray bu sezon üçüncü kez bir ilk yarıyı üç farkla önde tamamladı ancak rakip cılız bir golle maça tutunmayı başardı. Skor 3-1’e geldikten sonra basit bir hata sonrası çalınan penaltı farkı 1’e indirdi.

        Geç değişiklikleriyle eleştirilen Okan Buruk rakibin hızlı hücumlarını durdurmak adına sahaya hem Berkan hem de Kerem’i attı: Değişiklikler kanamayı durdurdu. Havuza düşen topları maç başından bu yana almakta zorlanan sarı-kırmızılılar topun ve oyunun hakimi oldu devamında Yunus’un bireysel becerisiyle iki farklı üstünlük yakalandı. Daha önce Roma ve AZ maçlarında toplamda 1 gol beklentisinden 4 gol çıkaran Elfsborg’un gardını düşürmek önemliydi.

        3-4-1-2 dizilimi Galatasaray’a daha direkt hücumlar ve keskin geçişler sağlarken teknik becerilerden yoksun Elfsborg’un topla merkezi çok rahat geçmesi pazartesi günü oynanacak Beşiktaş derbisi için kötü sinyaller verdi.

        Galatasaray’da hem Icardi hem Mertens’in aynı anda sahada olması belli bir dakikadan sonra takımı eksik oynatıyor. 50-75 arası Elfsborg’un atak devamlılığı sağlayabildiği anlar genellikle bu ikilinin hareketlenmediği/hareketlenemediği pozisyonlarda gelen top kayıplarının ürünüydü. Şapkadan tavşan çıkarmaya devam eden Yunus’un becerisi bu sezon birkaç kez izlenen korku filminin kabusa dönüşmesini engelledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        TUSAŞ'a terör saldırısı!
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        İşte TUSAŞ'a saldıran o teröristler ve saldırı anı
        'Kirli eller kırılacak'
        'Kirli eller kırılacak'
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        TUSAŞ'taki terör saldırısına siyasilerden peş peşe tepkiler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile buluştu
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        NATO ve BM Genel Sekreterlerinden TUSAŞ açıklaması
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Aslan, Avrupa'da kükredi!
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Hizbullah doğruladı! Nasrallah'ın halefi öldürüldü
        Borsa karar aşamasında
        Borsa karar aşamasında
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        Narin cinayetinde ilk duruşma 7 Kasım'da
        2025’te can yakacak vergiler
        2025’te can yakacak vergiler
        IMF'den Türkiye açıklaması
        IMF'den Türkiye açıklaması
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Bebek katili çetenin 2 numarası da 6 ay hapis yatmış!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        Mourinho'dan kadro tepkisi!
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        "Şakalaşırken" öldürdü! 7 yıl ceza alıp tahliye edildi
        Arda Güler'e dev talip!
        Arda Güler'e dev talip!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        Yunus'un sevki olay çıkardı!
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        İstanbul'da park yeri cinayeti: Defalarca bıçakladı
        En büyük hedefini açıkladı
        En büyük hedefini açıkladı