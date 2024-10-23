IMF'den Türkiye açıklaması

Reuters'ın haberine göre IMF Türkiye Masası Şefi James Walsh Türkiye ekonomisine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Walsh "TCMB'nin enflasyon hedefi olan yüzde 14'e ulaşmak için daha fazla faiz artışı yapması gerekebilir" derken "enflasyon aylık yüzde 2,5 seviyesinde seyrederken, faiz indiriminden bahsetmek için erken" diye ekledi.

Walsh ayrıca asgari ücret konusunda ise "Asgari ücret artışında, geçen yıl olduğu gibi enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açacak bir artış yapılmamalı" ifadelerini kullandı.

Walsh ayrıca "Türkiye, düşük gelirli çalışanların gelirlerini artırmak için nakit transferi yapmalı veya sosyal programlar geliştirmeli" diye konuştu.