National Geographic'e göre 2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler

EASTERN & ORIENTAL EXPRESS, MALEZYA

Neden gitmeli?

Şık bir şekilde demir yollarında yolculuk yapmak için.

BRAŞOV, ROMANYA

Neden gitmeli?

Transilvanya Yolu'nda yürüyüş yapmak için.

CERRADO, BREZİLYA

Neden gitmeli?

Kuş gözlemi yapmak ve kurtları izlemek için.

(Fotoğraf: Braşov)