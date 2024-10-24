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        Haberler Yaşam National Geographic'e göre 2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler

        National Geographic'e göre 2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler

        National Geographic dergisi, 2025'te seyahat edilebilecek en iyi 25 yeri sıraladı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, 'dünyanın en iyisi' olarak belirlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 08:00 Güncelleme: 24.10.2024 - 08:00
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        National Geographic Travel dergisinin Instagram sayfasında yapılan oylamada, Saraybosna, ziyaret edilecek yerler bakımından '2025 Dünyanın En İyisi Okuyucu Ödülü'ne layık görüldü. Derginin oylama sonucunu açıkladığı paylaşımda, kazananın Saraybosna olduğu bildirildi.

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        Paylaşımda, "Yüzyıllık bir tarih ve doğal güzelliklerle harmanlanmış bu kozmopolit başkentin bu kadar sevilmesine şaşırmamak gerek" ifadesine yer verildi.

        Saraybosna'da gezilebilecek yerler arasında yerel dükkanların da sayıldığı paylaşımda, "Miljacka Nehri kıyısında yürüyüş yapın ve kentin size sunduğu manzaranın tadını çıkarın" denildi.

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        Saraybosna Belediye Başkanı Benjamina Karic, başkentin dünyanın her yerinden gelen ziyaretçilerini en güzel şekilde ağırladığını belirterek Başçarşı'da bir kez su içenlerin, Saraybosna'ya mutlaka tekrar geldiğine işaret etti.

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        National Geographic, 2025'te seyahat edilebilecek en iyi 25 yeri ve bu yerlerin neden görülmesi gerektiğini şöyle sıraladı:

        ANTIGUA, GUATEMALA

        Neden gitmeli?
        Bir volkanın zirvesine çıkmak için.

        OCALA ULUSAL ORMANI, FLORIDA, ABD

        Neden gitmeli?
        Florida'nın son vahşi bölgelerinden birine kaçış için.

        BANGKOK, TAYLAND

        Neden gitmeli?
        Tapınakları keşif için.

        (Fotoğraf: Antigua)

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        RAJA AMPAT, ENDONEZYA

        Neden gitmeli?
        Deniz altı ekosistemine dalış için.

        GUADALAJARA, MEKSİKA

        Neden gitmeli?
        Mariachi müziğinin keyfini çıkarmak için.

        CENOBİTİK MANASTIRLAR, İTALYA

        Neden gitmeli?
        Ruhani huzur için.

        (Fotoğraf: Raja Ampat)

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        LOS ANGELES, CALIFORNIA, ABD

        Neden gitmeli?
        L.A.'nin yeni sanat dünyasında kaybolmak için.

        GRÖNLAND

        Neden gitmeli?
        Bu olağanüstü adaya daha kolay erişimle yolculuğa çıkmak için.

        KANAZAWA, JAPONYA

        Neden gitmeli?
        Kalabalıklardan uzak, klasik Japonya'yı deneyimlemek için.

        (Fotoğraf: Los Angeles)

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        EASTERN & ORIENTAL EXPRESS, MALEZYA

        Neden gitmeli?
        Şık bir şekilde demir yollarında yolculuk yapmak için.

        BRAŞOV, ROMANYA

        Neden gitmeli?
        Transilvanya Yolu'nda yürüyüş yapmak için.

        CERRADO, BREZİLYA

        Neden gitmeli?
        Kuş gözlemi yapmak ve kurtları izlemek için.

        (Fotoğraf: Braşov)

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        NORTHLAND, YENİ ZELANDA

        Neden gitmeli?
        Nadir görülen hayvanları gözlemlemek için.

        SENEGAL

        Neden gitmeli?
        Senegal mutfağını deneyimlemek için.

        HAIDA GWAII, BRITANYA KOLUMBİYASI

        Neden gitmeli?
        Haida geleneklerini gözlemlemek için.

        (Fotoğraf: Senegal)

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        BARBADOS

        Neden gitmeli?
        Köle ticareti tarihini yeni bir bakış açısıyla öğrenmek için.

        SURU VADİSİ, HİNDİSTAN

        Neden gitmeli?
        Tırmanış için.

        BOISE, IDAHO, ABD

        Neden gitmeli?
        Basklarla parti yapmak için.

        (Fotoğraf: Barbados)

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        ABU DABİ, BAE

        Neden gitmeli?
        Şehrin yeni müzelerinin tadını çıkarmak için.

        MURRAY NEHRİ, AVUSTRALYA

        Neden gitmeli?
        Avustralya'nın tarımsal kalbinde tekneyle yolculuk yapmak için.

        KWAZULU-NATAL, GÜNEY AFRİKA

        Neden gitmeli?
        Afrika'nın beş büyüklerini (Aslan, pars, gergedan, fil ve Afrika mandası) safaride görmek için.

        (Fotoğraf: Abu Dabi)

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        STOCKHOLM TAKIMADALARI, İSVEÇ

        Neden gitmeli?
        Kapsamlı yeni parkuru yürümek için adalar arasında geçiş yapmak için.

        CORK, İRLANDA

        Neden gitmeli?
        Gelişen bir kenti keşfetmek için.

        DIŞ HEBRIDLER, İSKOÇYA

        Neden Gitmeli?
        İskoçya'nın gerçek yıldızlarını keşfetmek için.

        (Fotoğraf: Cork)

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        TUNUS

        Neden gitmeli?
        Roma kalıntılarını görmek için.

        VE SARAYBOSNA, BOSNA-HERSEK
        Okuyucuların Seçimi Ödülü sahibi

        (Fotoğraf: Saraybosna)

        *Görseller Shutterstock, AP, Reuters ve AA'dan alınmıştır.

        #2025te seyahat edilecek en iyi 25 yer
        #SEYAHAT
        #National Geographic
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