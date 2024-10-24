Ünlüler, terörü lanetledi

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) tesislerine dün düzenlenen terör saldırısında 5 vatandaşımız şehit düşerken 22 kişi yaralandı.

Tüm Türkiye'de terör, bir kez daha lanetlenirken ünlüler üzüntülerini, öfkelerini dile getirdi.

Hülya Koçyiğit: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tesislerine düzenlenen terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, herkese sabır diliyorum. Başımız sağ olsun.

BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi): Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Yılmaz Erdoğan: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Emel Sayın: Türkiye'nin başkenti Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. tesislerinde gerçekleşen terör saldırısında şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve yaralılarımıza ise acil şifalar diliyorum. Ajda Pekkan: Terörü lanetliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Ata Demirer: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Ali Sunal: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Doğa Rutkay Kamal: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Aras Bulut İynemli: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun. Ferhat Göçer: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Ankara tesislerine yapılan alçak terör saldırısını lanetliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Emre Altuğ: Ankara'da gerçekleşen hain terör saldırısı sonucu hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ebru Yaşar: Ankara'da meydana gelen terör saldırısında şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Terörü lanetliyoruz. REKLAM İbrahim Büyükak: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun.

Şahan Gökbakar: Hain terör saldırısını lanetliyorum. Allah, şehitlerimize rahmet eylesin. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sinem Kobal: Başımız sağ olsun. Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızın ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum. Mustafa Sandal: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik hain terör saldırısındaki şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dilerim. Yaralılara acil şifalar. Gülse Birsel: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Tarkan: Ankara TUSAŞ'ta gerçekleşen terör saldırısı çok üzücü ve endişe verici. Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor ve terörü lanetliyorum. Gamze Özçelik: Ankara'da gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Hafsanur Sancaktutan: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının derin üzüntüsünü içerisindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Bülent Ersoy: Terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Kerem Bursin: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre lanet olsun. Mine Tugay: Başın sağ olsun Türkiye. Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda şehit olan yurttaşlarımıza Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar, milletimize başsağlığı diliyoruz

Sibel Can: Ankara'da hain terör saldırısı sonucu hayatlar şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine baş sağlığı ve tüm yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Şebnem Bozoklu: TUSAŞ'a yapılan hain saldırıyı kınıyor; şehitlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Rabia Soytürk: Ankara TUSAŞ, başımız sağ olsun. Tan Sağtürk: Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Terörü lanetliyor, bu menfur saldırıda şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun.

Ezgi Mola: Teröre lanet olsun. Yapanlar yok olsun. Kaybettiğimiz kişilere rahmet, yakınlarına sabır dilerim. İbrahim Tatlıses: Terörü lanetliyorum. Defne Samyeli: Canım ülkem, kim bilir yine hangi senaryoya seyirciyiz...Hayatını kaybeden herkese Allah'tan rahmet, hepimize baş sağlığı diliyorum. Berk Oktay: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Terör örgütü ve destekçilerine lanet olsun. Başımız sağ olsun. Yıldız Çağrı Atiksoy: Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mekânları cennet olsun. Ailelerine sabırların en büyüğünü, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun.

Nebahat Çehre: Teröre lanet olsun. Hadise: Teröre lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Mahsun Kırmızıgül: Ankara'da yaşanan terör saldırısını derin üzüntüyle kınıyorum. Hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şahin Irmak: Sen hep dalgalanacaksın. Terörü lanetliyoruz. Behzat Gerçeker: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

Aylin Coşkun: Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Devletimizin yanındayız. Türkiye, terörü boyun eğmez. Süha Uygur: Teröre lanet olsun. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Behzat Uygur: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Safa Sarı: Ankara TUSAŞ tesislerine yönelik gerçekleşen terör saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.