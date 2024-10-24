Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
Sosyal medyada veli, öğrenci ve öğretmen grupları arasında paylaşılan; içinde uyuşturucu olduğu belirtilen ve çocuklara ücretsiz dağıtılan şekerlemeye karşı eğitim camiasının dikkatli olunması istendi. Şekerlemenin ilk olaraksa Diyarbakır'da ortaya çıktığı ileri sürüldü
Şanlıurfa'da, çocuklara ücretsiz dağıtıldığı ve içinde uyuşturucu madde olduğu iddia edilen şekerleme, eğitim camiasından velilere sosyal medyada ve paylaşım gruplarında gündem konusu oldu. Yapılan paylaşımın altında, Şanlıurfa Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural'ın isminin olması, ortaya atılan iddianın inanılırlığını daha da artırdı.
DİYARBAKIR'DA GÖRÜLDÜ İDDİASI
Habertürk'ün edindiği bilgiye göre içinde uyuşturucu madde bulunduğu ifade edilen şekerleme, ilk olarak Diyarbakır'da görüldü. Bu gelişmenin ardından Şanlıurfa İl Eğitim Müdürlüğü, 13 ilçedeki müdürlüklerine konuya ilişkin bilgi ve uyarı yazısı gönderdi.
PAYLAŞIM BİR ANDA TÜM YURDA YAYILDI
Gelen yazının ardından ise Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, ilçedeki öğretmenlerden; veli ve öğrencilerin konuya ilişkin bilgilendirilmesini istedi. Vural'ın yaptığı paylaşım bir anda sosyal medyada ve paylaşım gruplarında yayılarak başta öğretmenler olmak üzere milyonlarca veliye ulaştı.