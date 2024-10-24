Şanlıurfa'da, çocuklara ücretsiz dağıtıldığı ve içinde uyuşturucu madde olduğu iddia edilen şekerleme, eğitim camiasından velilere sosyal medyada ve paylaşım gruplarında gündem konusu oldu. Yapılan paylaşımın altında, Şanlıurfa Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural'ın isminin olması, ortaya atılan iddianın inanılırlığını daha da artırdı.

DİYARBAKIR'DA GÖRÜLDÜ İDDİASI Habertürk'ün edindiği bilgiye göre içinde uyuşturucu madde bulunduğu ifade edilen şekerleme, ilk olarak Diyarbakır'da görüldü. Bu gelişmenin ardından Şanlıurfa İl Eğitim Müdürlüğü, 13 ilçedeki müdürlüklerine konuya ilişkin bilgi ve uyarı yazısı gönderdi. REKLAM