İzmir'de kıskançlık cinayeti: Eşi ile üvey ağabeyini öldürdü

İzmir'de bir kişi, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi ile üvey ağabeyini öldürdü.

Olay, saat 04.00 sıralarında, Torbalı'nın kırsal Dirmil Mahallesi'nde meydana geldi.

Çocukken evlatlık verilen 37 yaşındaki Mehmet Tosun, Aydın'da yaşayan üvey ağabeyi, evli ve 2 çocuk babası 44 yaşındaki İsa Akay ile birlikte alkol aldı.

Bir süre sonra Tosun ile Akay arasında tartışma çıktı. Mehmet Tosun, üvey ağabeyi İsa Akay ve 35 yaşındaki eşi Hasibe Tosun'u av tüfeğiyle öldürdü. 3 çocuk babası Tosun, ardından jandarmayı arayıp, olayı bildirdi.