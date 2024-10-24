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        Haberler Gündem Güncel TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu | Son dakika haberleri

        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu

        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, erkek teröristin PKK terör örgütü üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek, kadın teröristin de yine PKK üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, açıklamasında "TUSAŞ'a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 12:16 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:46
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        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
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        Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesinde, dün 5 kişinin şehit olduğu 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri belli oldu.

        Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine dün saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 terörist tarafından saldırı düzenlendi.

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        Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Biri kadın 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

        YARALILARIN SAĞLIK DURUMU HAKKINDA SON DURUM

        Sağlık Bakanlığı'ndan, terör saldırısında yaralananların sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

        Bakanlığın açıklamasında saldırıda yaralanan 22 kişiden 8'inin taburcu edildiği, 14 yaralının da tedavilerine hastanelerde devam edildiği bilgisi verildi.

        TERÖRİSTLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ölü ele geçirilen teröristlerden erkek olanının PKK terör örgütü üyesi "Rojger" kod adlı Ali Örek, kadın teröristin de Mine Sevjin Alçiçek olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

        Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

        "TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.

        TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atamaya kararlıyız.

        Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

        Bakan Yerlikaya daha önceki açıklamasında erkek teröristin kimliğini açıklamış kadın teröristin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetmişti.

        5 ŞEHİDİN KİMLİKLERİ DE AÇIKLANDI

        Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.

        1 BAŞSAVCI VEKİLİ, 8 CUMHURİYET SAVCISI GÖREVLENDİRİLDİ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı sonrası 1 Başsavcı vekili ve 8 Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini açıkladı.

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