TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu

Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesinde, dün 5 kişinin şehit olduğu 22 kişinin de yaralandığı terör saldırısını gerçekleştiren teröristlerin kimlikleri belli oldu.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine dün saat 15.30 sıralarında biri kadın 2 terörist tarafından saldırı düzenlendi.

Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi de yaralandı. Biri kadın 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan, terör saldırısında yaralananların sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi.

"TUSAŞ'a düzenlenen hain terör saldırısında etkisiz hale getirilen kadın teröristin kimliği de belli oldu. Hainin, PKK terör örgütü üyesi Mine Sevjin Alçiçek olduğu tespit edildi.

Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

TUSAŞ’a saldıran her iki teröristin de PKK üyesi olduğu netleşti. Ülkemizin birlik ve beraberliğine, huzuruna kast eden hain terör örgütünü topraklarımızdan kazıyıp atamaya kararlıyız.

Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

Bakan Yerlikaya daha önceki açıklamasında erkek teröristin kimliğini açıklamış kadın teröristin kimliğinin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetmişti.

5 ŞEHİDİN KİMLİKLERİ DE AÇIKLANDI

Saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan şehit oldu.