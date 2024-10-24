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        Haberler Ekonomi Para TCMB Başkanı Karahan'dan yatırımcılara asgari ücret mesajı - Para Haberleri

        TCMB Başkanı Karahan'dan yatırımcılara asgari ücret mesajı

        Bloomberg'in haberine göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de yatırımcılara yüzde 25'lik asgari ücret artışının enflasyon görünümüyle tutarlı olduğu mesajını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 17:35 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:35
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        Karahan'dan asgari ücret mesajı
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        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Washington’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını verdiği belirtildi.

        Bloomberg'e konuşan ve Karahan'ın Çarşamba günkü yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre, yetkililer yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.

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