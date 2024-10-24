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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS zirvesi dönüşü İstanbul'da güvenlik zirvesi yapacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 24.10.2024 - 17:41
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zirvesi gerçekleştirilecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a döndü.

        DEVLET KONUKEVİ'NDE GERÇEKLEŞECEK

        Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde düzenlenecek güvenlik toplantısına başkanlık edecek.

        Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katılacak.

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