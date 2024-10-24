Lyon - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile deplasmanda karşılaşıyor. Siyah-beyazlı temsilcimiz, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti. Lyon-Beşiktaş mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

Ajanslar Giriş: 24.10.2024 - 20:49 Güncelleme: 24.10.2024 - 21:00 facebook

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