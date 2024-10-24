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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Lyon - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN - Futbol Haberleri

        Lyon - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon ile deplasmanda karşılaşıyor. Siyah-beyazlı temsilcimiz, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu. Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti. Lyon-Beşiktaş mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.10.2024 - 20:49 Güncelleme: 24.10.2024 - 21:00
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        STAT: Groupama Stadı

        HAKEM: Harm Osmers

        SAAT: 22.00

        YAYIN: TRT Spor

        Lyon: Perri, Maitland-Niles, Niakhaté, Mata, Tagliafico, Cherki, Tolisso, Tessmann, Benrahma, Nuamah, Lacazette.

        Beşiktaş: Ersin, Svensson, Uduokhai, Emirhan Topçu, Masuaku, Gedson, Ndour, Joao Mario, Rafa Silva, Muçi, Immobile.

        Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransız temsilcisi Olimpik Lyon'a konuk oluyor.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa Ligi'nin ilk 2 haftasında yaptığı maçlarda sahadan puansız ayrıldı. Ajax'a deplasmanda 4-0 yenilen Beşiktaş, konuk ettiği Eintracht Frankfurt'a da 3-1 mağlup oldu.

        Olimpik Lyon ise organizasyonda çıktığı 2 mücadelede hanesine 6 puan yazdırmayı başardı. Fransa ekibi, Olympiakos'u 2-0, Rangers'ı da 4-1 mağlup etti.

        LYON İLE 3. RANDEVU

        Beşiktaş, Olimpik Lyon ile 3. kez karşı karşıya geliyor.

        İki takım, 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi çeyrek final aşamasında kozlarını paylaşmıştı. Fransa'da oynanan turun ilk maçını Olimpik Lyon 2-1 kazanırken, İstanbul'daki rövanşta ise Beşiktaş aynı skorla sahadan galibiyetle ayrılmıştı.

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        Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmaması sonucunda seri penaltı atışlarına geçilmişti. Olimpik Lyon, penaltılarda Beşiktaş'a 7-6 üstünlük sağlayarak yarı final bileti almıştı.

        LYON SON 5 MAÇINI KAZANDI

        Olimpik Lyon, bu sezon son 5 resmi maçından galibiyetle ayrıldı.

        Son yenilgisini 22 Eylül'de Olimpik Marsilya ile yaptığı lig maçında yaşayan Lyon, ardından oynadığı 5 karşılaşmayı ise kayıpsız geçti.

        Fransa ekibi, ligde çıktığı 3, Avrupa Ligi'nde de yaptığı 2 maçta da rakiplerini mağlup etmeyi başardı.

        Pierre Sage'nin teknik direktörlüğünü yaptığı Lyon, 8 haftası geride kalan Ligue 1'de 13 puanla 7. sırada yer alıyor.

        BEŞİKTAŞ, AVRUPA'DA 247. MAÇINI OYNUYOR

        Olimpik Lyon'a konuk olan Beşiktaş, Avrupa'da 247. maçına çıkıyor.

        Siyah-beyazlı futbol takımı, Avrupa kupalarında oynadığı 246 müsabakada 92 galibiyet, 49 beraberlik, 105 yenilgi yaşadı.

        Avrupa arenasında 329 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, kalesinde 376 gol gördü.

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