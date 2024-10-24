Fenerbahçe - Manchester United maçı CANLI YAYIN

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Clement Turpin

SAAT: 22.00

YAYIN: TRT 1

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri

Manchester United: Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martínez, Ugarte, Eriksen, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor.

Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United ise 2 puanla haftaya giriyor. Premier League'de uzun zamandır bekleneni veremeyen kırmızı-şeytanlar, Avrupa futbolunun zirve liginde 8 maçta topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

İKİ EKİP ARASINDAKİ 7. MAÇ

Fenerbahçe ve Manchester United, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere bugüne dek 6 kez karşı karşıya geldi.

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1996-1997 sezonunda oynanan grup maçlarında Manchester United, İstanbul'dan 2-0'lık galibiyetle dönerken, Fenerbahçe ise rakibini Old Trafford'da Elvir Boliç'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.

2004-2005 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında bu kez ev sahibi ekipler galibiyete uzandı. Manchester United sahasında 6-2, Fenerbahçe de taraftarı önünde 3-0 kazanan taraflar oldu.