Fenerbahçe - Manchester United maçı CANLI YAYIN
Fenerbahçe - Manchester maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaşıyor. UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle döndü. Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United ise Avrupa Ligi'ne istediği gibi başlayamadı. Fenerbahçe-Manchester United mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç habermizde...
STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Clement Turpin
SAAT: 22.00
YAYIN: TRT 1
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Djiku, Mert, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri
Manchester United: Onana, Dalot, De Ligt, Lindelöf, Martínez, Ugarte, Eriksen, Rashford, Mazraoui, Garnacho, Zirkzee
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk ediyor.
UEFA Avrupa Ligi'ne 2-1'lik Union Saint-Gilloise galibiyetiyle başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ikinci maçında Twente deplasmanından 1-1'lik beraberlikle dönerek toplam 4 puan topladı.
Sahasında Twente ile 1-1, deplasmanda da Porto'yla 3-3 berabere kalan Manchester United ise 2 puanla haftaya giriyor. Premier League'de uzun zamandır bekleneni veremeyen kırmızı-şeytanlar, Avrupa futbolunun zirve liginde 8 maçta topladığı 11 puanla 12. sırada yer alıyor.
İKİ EKİP ARASINDAKİ 7. MAÇ
Fenerbahçe ve Manchester United, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi, 2'si UEFA Avrupa Ligi maçı olmak üzere bugüne dek 6 kez karşı karşıya geldi.
1996-1997 sezonunda oynanan grup maçlarında Manchester United, İstanbul'dan 2-0'lık galibiyetle dönerken, Fenerbahçe ise rakibini Old Trafford'da Elvir Boliç'in golüyle 1-0 mağlup etmişti.
2004-2005 sezonunda oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında bu kez ev sahibi ekipler galibiyete uzandı. Manchester United sahasında 6-2, Fenerbahçe de taraftarı önünde 3-0 kazanan taraflar oldu.
2016-2017 sezonunda iki ekip UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. İngiltere'deki mücadeleyi Manchester United 4-1'lik skorla kazanırken, İstanbul'daki maçı Fenerbahçe 2-1'lik üstünlükle tamamladı.
4 İSİM KADRODA YOK, 2 OYUNCU SAKAT
Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra Cengiz Ünder de sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakıyor.
Levent Mercan'la birlikte UEFA'ya verilen listede isimleri yer almayan Oğuz Aydın, Filip Kostic ve Bartuğ Elmaz da maçta forma giyemiyor.
MOURINHO VE FRED ESKİ TAKIMINA KARŞI
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve orta sahanın önemli isimlerinden Fred, eski takımlarına karşı mücadele ediyor.
2016-2018 yıları arasında Manchester United'ı çalıştıran Portekizli teknik adam, İngiliz ekibiyle 3 kupa kazanmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Manchester United'la zirveye çıkmayı başaran Mourinho, İngiltere Lig Kupası ve İngiltere Süper Kupası'nı da kazanmıştı.
2018-2023 yılları arasında Manchester United forması giyen Fred, eski takımıyla 1 kez İngiltere Lig Kupası kazanmayı başardı.