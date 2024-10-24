Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan güvenlik zirvesi sona erdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönerek güvenlik toplantısı düzenledi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıyla ilgili olarak yazılı açıklama yapılması bekleniyor

Anadolu Ajansı Giriş: 24.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:27 facebook

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