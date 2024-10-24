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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan güvenlik zirvesi sona erdi | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan güvenlik zirvesi sona erdi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönerek güvenlik toplantısı düzenledi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıyla ilgili olarak yazılı açıklama yapılması bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 17:05 Güncelleme: 24.10.2024 - 19:27
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        Güvenlik zirvesi sona erdi
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Atatürk Havalimanı'nda güvenlik zirvesi gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a döndü.

        DEVLET KONUKEVİ'NDE YAPILDI

        Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndaki Devlet Konukevi'nde düzenlenecek güvenlik toplantısına başkanlık etti.

        Toplantıya, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de katıldı.

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        YAKLAŞIK 2 SAAT SÜRDÜ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen güvenlik zirvesi sona erdi. Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

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