Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci

İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki Esenevler Mahallesi’ndeki Yunus Emre Ortaokulu, son günlerde bıçaklı bir öğrencinin korkusunu yaşıyor.

Okula bıçakla gelip müdür yardımcısını tehdit eden öğrencinin öğretmenlerin araya girmesi sonucu olay yerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Polis ekiplerinin okula gelmesinin ardından ortaokul öğrencisi K.Ş karakola götürülüp ifadesi alındı.

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K.Ş'nin okulda daha önce de disiplin suçları işlediği ve okulun huzurunu kaçıracak davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu olayın ardından çok sayıda velinin de okula gittiği bildirildi.