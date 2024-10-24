Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci

        Ümraniye’deki ortaokulda bıçaklı öğrenci

        İstanbul Ümraniye'deki Yunus Emre Ortaokulu'nun 7. Sınıf öğrencisi, elinde büyük bir bıçakla geldiği okulda müdür yardımcısını tehdit etti. Araya öğretmenlerin girmesiyle uzaklaştırılan öğrenci, okula gelen polislerce karakola götürüldü. Veli ve öğretmenler, bıçaklı paylaşımlarının da olduğu öğrenilen öğrencinin birisine zarar vermesinden korkuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.10.2024 - 18:42 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ümraniye'deki ortaokulda bıçaklı öğrenci
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul’un Ümraniye ilçesindeki Esenevler Mahallesi’ndeki Yunus Emre Ortaokulu, son günlerde bıçaklı bir öğrencinin korkusunu yaşıyor.

        Okula bıçakla gelip müdür yardımcısını tehdit eden öğrencinin öğretmenlerin araya girmesi sonucu olay yerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.

        Polis ekiplerinin okula gelmesinin ardından ortaokul öğrencisi K.Ş karakola götürülüp ifadesi alındı.

        REKLAM

        K.Ş'nin okulda daha önce de disiplin suçları işlediği ve okulun huzurunu kaçıracak davranışlarda bulunduğu öne sürüldü. Söz konusu olayın ardından çok sayıda velinin de okula gittiği bildirildi.

        7. sınıf öğrencisi K.Ş’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda da bıçaklı ve başka kesici delici aletlerle fotoğrafların görüldüğü öğrenildi.

        Veliler ve öğretmenler, bıçaklı öğrencinin birisine zarar vermesinden endişe duyuyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenlik zirvesi yapacak
        TUSAŞ şehitlerine veda
        TUSAŞ şehitlerine veda
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        24 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Aleyna Çakır'ın ölümünde iddianame hazırlandı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Narin cinayetinde 22 kişiye 'zorla getirme' kararı!
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        Karahan'dan asgari ücret mesajı
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        TUSAŞ'a saldıran teröristlerin kimlikleri belli oldu
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Doğum günü çiçeğini alırken şehit ettiler! Yüreğimize gömdük sizi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: BRICS'le işbirliğimiz artacak
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        BRICS nedir? Oluşumdan neler bekleniyor?
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Hain saldırıda 5 şehidimiz var!
        Korkma!
        Korkma!
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        "Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"
        Merkez rezervlerinde rekor
        Merkez rezervlerinde rekor
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Öğretmenler, veliler bu şekere dikkat! Uyuşturucu iddiası!
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        Otomobil ilanlarına yeni düzenleme yolda
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        2025'te seyahat edilebilecek en iyi yerler
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        Bronckhorst'un Lyon 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        İşte Mourinho'nun Manchester United 11'i!
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?
        Kaç emekli 80 bin TL alıyor?