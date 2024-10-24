Tofaş-Stellantis anlaşmasına 'Rekabet' reddi!

Rekabet Kurulu, en son Mayıs ayında inceleme süresini uzattığı Tofaş ve Stellantis arasında varılan 400 milyon Euro’luk anlaşma hakkındaki nihai kararını açıkladı.

Buna göre, Tofaş’ın Stellantis Türkiye’yi devralma anlaşmasına kuruldan onay çıkmadı.

Rekabet Kurulu’ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Stellantis N.V.’ye ait olan Stellantis Otomotiv Pazarlama A.Ş’nin, STELLANTIS ve Koç Holding A.Ş’nin ortak kontrolünde bulunan TOFAŞ Türk Otomobil A.Ş. tarafından devralınması işlemine ilişkin olarak, Rekabet Kurulu’nun 23.11.2023 tarih ve 23-54/1029 –M sayılı toplantısında 4054 Sayılı Kanun’un 10. Maddesinin birinci fıkrası uyarınca konu hakkında nihai inceleme yapılmasına karar verilmiştir. Rekabet Kurulu’nun 24.10.2024 tarih ve 24-43/1027-M sayılı toplantısında yapılan görüşmeler sonucunda, başvuru sahiplerinin konu ile ilgili vermiş olduğu taahhütlerin işleme izin verilebilmesi için yeterli olmadığına karar verilmiştir” denildi.

REKLAM MART 2023’TE AÇIKLANMIŞTI FCA ve PSA'nın 2021'de birleşmesi ile kurulan Stellantis, 1 Mart 2023 tarihinde yaptığı global açıklamada, Stellantis'in FCA kanadından Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının Türkiye'deki satış ve satış sonrası faaliyetlerini sürdüren Tofaş’ın, Stellantis'in PSA kanadındaki markalarının da Türkiye temsilciliğini üstleneceğini duyurmuştu. Tofaş’ın Stellantis'in Türkiye'deki haklarını devralmak için 400 milyon euro ödeyeceği belirtilirken, şirketin anlaşma kapsamında Peugeot, Citroen, Opel ve DS markalarının da Türkiye'deki faaliyetlerini üstlenmesi bekleniyordu.

Fakat, Rekabet Kurulu’nun söz konusu anlaşmaya onay vermemesi ile birlikte 2021 yılında global düzeyde gerçekleşen bu birleşme Türkiye’de ise gerçekleşememiş oldu. Ocak-Eylül döneminde gerçekleşen satış rakamlarına göre, Tofaş-Stellantis anlaşmasına konu olan 9 markanın toplam satışı 237 bin 543 adet olarak gerçekleşti. Eğer anlaşmaya onay çıksaydı, Tofaş'ın temsil edeceği markaların otomotiv pazarındaki payı yüzde 28'e ulaşacaktı. 5 MARKA İÇİN TİCARİ MODEL ÜRETECEK 1 Mart 2023’de yapılan açıklamaya göre, Tofaş’ın Bursa'daki fabrikasında Stellantis'in 5 markası için ‘K0’ olarak adlandırılan ticari model ailesi üretecek.