"Uyuz vakalarının sayısı her geçen gün artıyor"

Artan uyuz vakalarına karşı uyarılarda bulunan Dermatoloji Uzmanı Doç. Dr. Erkin Pekmezci, uyuzun, son birkaç yıldır ülkemizde oldukça yaygın görülen salgın hastalıkların başında geldiğini söyledi.

Dr. Pekmezci, “Uyuz, paraziter bir hastalıktır ve insandan insana temas yoluyla bulaşır. Ailede bir bireyin uyuz olması, tüm aileyi risk altına sokar. Bu nedenle belirtileri iyi takip etmek gerekiyor” diye konuştu.

"TEMASLA BULAŞIYOR, KAŞINTIYLA KENDİNİ BELLİ EDİYOR"

Uyuzun yoğun kaşıntıyla kendini belli ettiğini ifade eden Dr. Pekmezci, “Uyuz, temas yoluyla bulaşır ve vücutta daha çok kaşımaya bağlı sıyrıklar şeklinde görülür. Çizikler ve farklı yerlerde kırmızı noktalar olarak ortaya çıkar. Özellikle sıcak bir evde yatağa yattıktan sonra kaşıntı daha da artar ve kişiyi uykusundan uyandırabilir. Ailede bir kişide uyuz vakası görülmesi durumunda, tüm ailenin tedavi edilmesini tercih ediyoruz. Hastalığın kuluçka süresi genellikle bir hafta ile bir ay arasında değişir” dedi.