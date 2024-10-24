"BİR YIL İÇİNDE EVLENECEĞİZ" NOTU

“Liam, sen çok nazik ve eğlenceyi seven bir ruha sahiptin. Sanki kendimin en iyi kısmını kaybetmişim gibi geliyor. Kahkahaların ve sevgin olmadan bir gün düşünemiyorum. Hayatıma o kadar çok ışık getirdin ki" diyen Cassidy, Payne'in kendisine bakmamasını söylediği notu sakladığını belirterek o notta yazan ifadeyi şöyle açıkladı: Ben ve Kate bir yıl içinde evleneceğiz/nişanlanacağız ve sonsuza kadar birlikte olacağız."