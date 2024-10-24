Liam Payne'in ölmeden önce bıraktığı son notunu kız arkadaşı Katie Cassidy açıkladı
Kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden eski One Direction grubu solisti Liam Payne'in ölmeden önce kız arkadaşına verdiği not ortaya çıktı. Payne'in iki yıllık sevgilisi Katie Cassidy, Payne'den kalan son notun ne olduğunu açıkladı
Geçen hafta Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Liam Payne'in kız arkadaşı Katie Cassidy, yeni bir açıklama yaptı.
Katie Cassidy, birlikte tatil yaptığı Payne'in ölümünden sadece iki gün önce Arjantin'den ABD'ye dönmüştü.
Otelin üçüncü katından düşerek 31 yaşında hayata veda eden Liam Payne'in sosyal medya fenomeni olarak tanınan kız arkadaşı Katie Cassidy, acı haber sonrası ilk açıklamasında; "Tamamen kayboldum. Son birkaç güne dair hiçbir şey gerçek gibi gelmiyor. Bana bunu özel olarak yürütebilmem için gereken zarafeti ve alanı vermenizi rica ediyor ve dua ediyorum" demişti.
"KEŞKE YARATTIĞIN ETKİYİ GÖREBİLSEYDİN"
Katie Cassidy, yeni yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Nereden başlayacağımı bile bilmiyorum. Kalbim kelimelerle ifade edemeyeceğim şekilde paramparça oldu. Keşke şu anda bu kadar karanlık gelse de dünya üzerinde yarattığın büyük etkiyi görebilseydin. Herkese; milyonlarca hayranına, ailene, arkadaşlarına ve özellikle bana çok fazla mutluluk ve pozitiflik getirdin. İnanılmaz derecede seviliyorsun.
"HAYATIMIN AŞKISIN"
"Sen benim en iyi arkadaşımsın, (arkadaşımdın diyemiyorum) hayatımın aşkısın ve dokunduğun herkes benim kadar özel hissetti" diyen Katie Cassidy; "Enerjin bulaşıcıydı, girdiğin her odayı aydınlatıyordun. Bunların hiçbiri gerçek gelmiyor ve senin burada olmaman gerçeğini kafama yerleştiremiyorum. Sen yanımda olmadan bu dünyada nasıl yaşayacağımı anlamaya çalışıyorum. Birlikte yeniden çocuk olmalıydık, her zaman en küçük şeylerden neşe duymalıydık" şeklinde yorum yaptı.
"BİR YIL İÇİNDE EVLENECEĞİZ" NOTU
“Liam, sen çok nazik ve eğlenceyi seven bir ruha sahiptin. Sanki kendimin en iyi kısmını kaybetmişim gibi geliyor. Kahkahaların ve sevgin olmadan bir gün düşünemiyorum. Hayatıma o kadar çok ışık getirdin ki" diyen Cassidy, Payne'in kendisine bakmamasını söylediği notu sakladığını belirterek o notta yazan ifadeyi şöyle açıkladı: Ben ve Kate bir yıl içinde evleneceğiz/nişanlanacağız ve sonsuza kadar birlikte olacağız."
"SONSUZA KADAR SENİNİM"
"Liam, sonsuza kadar birlikte olacağımızı biliyorum ama planladığımız şekilde değil. Her zaman benimle olacaksın. Koruyucu bir melek kazandım" diyen Katie Cassidy, sözlerini şöyle tamamladı: Seni hayatımın geri kalanında ve sonrasında seveceğim, hayallerimizi ve anılarımızı gittiğim her yerde yanımda taşıyacağım. Sonsuza kadar seninim.
Buenos Aires kentinde, kaldığı otelin üçüncü katından düşerek hayatını kaybeden eski One Direction grubu şarkıcısının ilk toksikoloji raporu önceki gün çıkmıştı. Buna göre, Payne'in öldüğünde kanında kokain olduğu tespit edilmişti.
Liam Payne'in otopsi raporunda da ölümüne neden olan travmatik yaralanmaların otelin üçüncü katından düşmesiyle tutarlı olduğu belirtilmişti.
Soruşturmayı yürüten görevliler, Liam Payne'in otel odasında kırık nesneler ve mobilyalar arasında narkotik maddeler ile alkolün saçılmış olduğunu tespit etmişler; bu durum, savcılığın Payne'in düştüğü sırada madde bağımlılığının neden olduğu bir kriz yaşadığını tahmin etmesine yol açmıştı.
Otopsi raporunda, Liam Payne'in otel odasının balkonundan "yarı veya tam bilinç kaybı" halinde düşmüş olabileceği belirtilmişti.