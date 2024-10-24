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        TUSAŞ şehitlerine veda! Taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'nın Kahramankazan ilçesindeki TUSAŞ yerleşkesine dün gerçekleştirilen terör saldırısında şehit olan 5 kişi son yolcuklarına uğurlanıyor. 1'i kadın 2 teröristin saldırı öncesi bindikleri taksiyi gasp edip şehit ettiği taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Kahramankazan Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:05 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:09
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        TUSAŞ şehitlerine veda! Taksi şoförü son yolculuğuna uğurlandı
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        Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine dün terör saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 kişi şehit olurken 22 kişi yaralandı.

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        Saldırıyı gerçekleştiren PKK terör örgütü üyesi oldukları belirlenen biri kadın 2 terörist de ölü olarak ele geçirildi.

        Teröristlerin saldırı öncesi bindikleri taksiyi gasp edip şehit ettiği taksi şoförü Murat Arslan'ın cenazesi, Kazan Devlet Hastanesi morgundan taksici arkadaşlarının da katılımıyla konvoy halinde evine götürülerek helallik alındı.

        Arslan'ın cenazesi, evinin önünde okunan duaların ardından namazın kılınacağı Merkez Ulu Cami'ye getirildi. Şehit Arslan'ın eşi, babası, annesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

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        Öğle vakti kılınan cenaze namazına, Arslan'ın yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç ve bazı milletvekilleri katıldı.

        CENAZE NAMAZINI DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ KILDIRDI

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, şunları ifade etti:

        "Devletimize, vatanımıza, milletimize düşmanlık edenler bilsinler ki, 'Onlar size tuzak kurarlar, Allah onların tuzaklarını bozucudur.' İnşallah Cenab-ı Hakk'ın milletimize vermiş olduğu güç ve kuvvetle, birlik ve beraberlikle, dayanışma ve yardımlaşma ile bütün düşmanların tuzaklarını bozmak milletimize nasip olacaktır inşallah.

        Bu birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz sürece hiçbir saldırı bizi yolumuzdan döndüremez. Milletimizin, gençlerimizin geleceğiyle ilgili devletimizin yapmış olduğu çalışmaları, heyecanımızı hiçbir zaman durduramazlar. Savunma sanayimize yapılan bu saldırıyı devlet olarak, millet olarak lanetledik. Şehitlerimize rahmet olsun."

        ŞEHİDİN EŞİ FENALAŞTI

        Cenaze namazı kılındığı sırada fenalaşan şehidin eşi Gülay Arslan'a sağlık ekipleri müdahale etti. Şehidin Adil, Abdurrahman ve Gül Amine Eslem adında 3 çocuğunun bulunduğu belirtildi.

        Erbaş​​​​​​​'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Murat Arslan'ın cenazesi, Kahramankazan Şehitler Mezarlığı'na defnedildi.

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        #terör saldırısı
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