Eski ABD'li model Stacey Williams, Cumhuriyetçilerin adayı eski ABD Başkanı Donald Trump'ın, 1993 yılında kendisine fiziksel tacizde bulunduğunu ileri sürdü.

The Guardian gazetesinin haberine göre, Williams, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanırken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein aracılığıyla 1992'de Trump'la tanıştığını söyledi.

Epstein ile 1993'ın bahar aylarında eski ABD Başkanı'nı "Trump Tower"da ziyaret ettiklerini söyleyen Williams, burada Trump'ın kendisine sarılarak "uygunsuz" bir şekilde vücuduna dokunduğunu iddia etti.

Williams, söz konusu davranış karşısında "şaşkınlıktan donduğunu" belirterek o sırada Epstein ve Trump'ın karşılıklı gülüştüğünü ileri sürdü. REKLAM Trump'ın daha sonra kendisine, "Stacy, burası evinden uzaktaki evin. Sevgiler, Donald" yazılı Florida eyaletindeki malikanesi Mar-a-Lago'yu gösteren bir posta kartı gönderdiğini söyleyen Williams, bu kartı The Guardian gazetesiyle paylaştı. Williams, yaşanan "taciz" olayının ardından Epstein'dan tiksinti duyduğunu ve kısa süre sonra arkadaşlıklarının sonlandığını kaydetti. Öte yandan, Trump'ın seçim kampanyası basın sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı yazılı açıklamada, iddiaları reddederek "Barack Obama için çalışan eski bir aktivist tarafından yapılan ve seçimden iki hafta önce Harris'in kampanya çağrısında duyurulan bu suçlamalar, tartışmasız bir şekilde gerçek dışıdır. Bu sahte hikayenin (Demokratların adayı Kamala) Harris kampanyası tarafından uydurulduğu açık." ifadelerini kullandı.

TRUMP HAKKINDAKİ "SUS PAYI" DAVASI Diğer yandan Trump, 18 Mart 2023'te Manhattan Bölge Savcılığınca yetişkin filmlerinde oyunculuk yapan Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında büyük jüri tarafından yargılanması için suçlanmıştı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan'da New York'ta yargılanmaya başlanmış, 6 hafta süren duruşmalar sonucunda 31 Mayıs'ta mahkeme jürisi tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu. Trump'ın cezasının belirleneceği duruşma 11 Temmuz'a bırakılmıştı.