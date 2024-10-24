Vahşet bitmiyor! El ve ayaklarını bağlayıp boğdular! Yalova'da insanın kanını donduran bir cinayet işlendi. Kentte mantar üreticisi olan Canan Cerit, el ve ayakları arkadan bağlanıp boğularak öldürüldü. Cerit'in yanında çalışan İran uyruklu kişiler tarafından öldürülüp ziynet eşyalarının çalındığı iddia edildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 24.10.2024 - 14:21 Güncelleme: 24.10.2024 - 14:21 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL