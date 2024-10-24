Kafesli partiye yapılan operasyonda yeni detaylar!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir internet sitesi üzerinden cinsel sapkınlık videolarının paylaşıldığı görüldü.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre polis ekipleri 2 suç kaydı bulunan 33 yaşındaki Tolga T. ve 29 yaşındaki Laden S. tarafından cinsel ve sapkınlık içeren müstehcen partiler düzenleneceğine ilişkin ilanlar gördü.

Tolga T. ve Laden S. tarafından organize edilen partinin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı gören polis ekipleri hemen harekete geçti. Beyoğlu'nda bulunan adreste faaliyet gösteren gece kulübünde gece düzenlenecek baskın için hemen “Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında” kararı alarak baskın düzenledi.

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ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER

Yapılan baskın sırasında içeride parti olduğu ve hayasızca ve müstehcen hareketler sergilendiği görüldü. Baskında bir kadının demir kafeste olduğu ve köle durumundaki bir başka kadının ise katılımcılar tarafından kırbaçlandığı belirlendi.

ELE GEÇİRİLENLER ŞAŞIRTTI

Baskında 32 kişi gözaltına alındı. Gece kulübünde ve organizatör olan şüphelinin ikametinde yapılan aramada 12 adet kırbaç, 5 adet kelepçe, 19 adet maske, 8 adet tasma, 1 adet beyzbol sopası, 2 adet göz bandı, 1 adet üzerinde partide kullanılan çeşitli görevler bulunan çarkıfelek, 24 adet partide kullanılan çeşitli renklerde ip, 2 adet ağızlık, çok sayıda çeşitli renklerde kağıt bileklik, 1 adet halka askı, parti gösterimini çekim yapan 1 adet telefon ile çeşitli malzemeler ele geçirildi.