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        Haberler Dünya Gazze'nin güneyine saldırı: 150'den fazla ölü | Dış Haberler

        Gazze Şeridi'nin kuzeyine saldırı: 150'den fazla ölü

        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırılarda 150'den fazla kişi öldü ve yaralandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 24.10.2024 - 22:06 Güncelleme: 24.10.2024 - 23:36
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        Gazze Şeri'din kuzeyine saldırı
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        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 20 gündür soykırım ve etnik temizlik gerçekleştirdiği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde "korkunç" bir katliam yaşandığı belirtildi.

        Açıklamada, "İsrail'in bombardımanında 150'den fazla kişinin öldüğü ve yaralandığı, saldırıya hedef olanları kurtarmak için harekete geçilemediği" ifade edildi.

        İsrail ordusunun, En-Neccar, Ebu el-Avf, Selman, Hicazi, Ebu el-Kumsan, Akl ebu Raşid, Ebu et-Tarabiş, Zakul ve Şalan ailelerine ait evleri bombaladığı kaydedilen açıklamada, İsrail'in bölgedeki yerleşim bölgesinin tamamını bombaladığı, Filistinlilerin yaralıların taşınması için imdat çağrıları yaptığı kaydedildi.

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        Açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde sivil savunma ve sağlık hizmetlerinin çalışmalarını engellemesi sonucu ölü ve yaralıların naklinde büyük zorluklar yaşadığına dikkat çekildi.

        İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

        Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

        Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

        İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

        Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

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        "Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

        Gazze'nin kuzeyindeki hastaneyi hedef aldı

        İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nin çocuk yoğun bakım ünitesine saldırı düzenlediği ve hastaneyi kuşatma altına aldığı belirtildi.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, hastanenin çocuk yoğun bakım ünitesinin bulunduğu üst katlarına ateş açtığını kaydetti.

        Burş, İsrail ordusunun, hastaneyi abluka altına aldığını ve çevredeki evleri de yoğun bombardımana tabi tuttuğunu dile getirdi.

        Hastane içinde 160'tan fazla hasta ve yaralının, yakıt ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ölümle karşı karşıya olduğunu kaydeden Burş, hasta ve yaralıların bu saldırılar nedeniyle büyük korku ve panik içinde olduğunu aktardı.

        Öte yandan Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Husam Ebu Safiyye, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle yoğun bakım ünitesinde büyük hasar oluştuğunu söyledi.

        İsrail'in hastaların tahliye edilmesine ya da hastaneye tıbbi malzeme girmesine izin vermediğini kaydeden Ebu Safiyye, 15 hastanın ameliyat edilmesi gerektiğini ancak tıbbi imkanlar elvermediği ve cerrahların çoğu da alıkonduğu için hiçbir şey yapamadıklarını dile getirdi.

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        #cebaliye
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