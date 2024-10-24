Lyon: 0 - Beşiktaş: 1 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Fransız ekibi Lyon sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi siyah-beyazlılar 1-0 kazandı.

Kara Kartal'a galibiyeti getiren golü 71. dakikada Gedson Fernandes kaydetti.

Bu sonucun ardından Beşiktaş, Avrupa'da 2 maç sonra kazandı ve 3 puana yükseldi. Avrupa'da ilk yenilgisini alan Lyon ise 6 puanda kaldı.

Turnuvanın 4. maçında Lyon, 7 Kasım Perşembe günü deplasmanda Hoffenheim'a konuk olacak. Temsilcimiz ise 6 Kasım Çarşamba günü sahasında Malmö'yü ağırlayacak.

BEŞİKTAŞ'TA 4 EKSİK

Siyah-beyazlı ekipte 4 futbolcu Lyon maçının kadrosunda yer almadı. Mert Günok, Gabriel Paulista ve Milot Rashica sakatlıkları nedeniyle Jean Onana ise teknik ekibin tercihi doğrultusunda kadroya dahil edilmedi.

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SİYAH BANTLARLA SAHAYA ÇIKILDI

Beşiktaş ve Olimpik Lyon, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısı nedeniyle kollarında siyah bantla sahaya çıktı.

İki takım oyuncuları, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yer alan TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında şehit olan vatandaşların anısına sahada siyah bantla yer aldı. Siyah-beyazlı futbolcular, ayrıca siyah forma, şort ve konçla mücadele etti.

SİYAH-BEYAZLI TARAFTARLAR TRİBÜNDE YER ALAMADI

59 bin kapasiteli Groupama Stadı'nda oynanan karşılaşmada güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 30 bin taraftar yer aldı. Beşiktaş taraftarı, maçı güvenlik gerekçesiyle takip edemedi. İki takım arasında 2017'de Lyon'da oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk karşılaşmasında yaşanan olayların tekrar etme ihtimali ve yüksek güvenlik riski gerekçesiyle kente ve stada siyah-beyazlı ekibin taraftarları alınmadı.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Olimpik Lyon gole yaklaştı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Benrahma'nın ortasında, Nuamah'ın yakın mesafeden kafa vuruşunda kaleci Ersin Destanoğlu topu kornere çeldi.

16. dakikada Tagliafico'nun pasında topla buluşan Benrahma'nın ceza sahası içinde ayak içi yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından az farka auta çıktı.

24. dakikada Olimpik Lyon'un kaydettiği gol, VAR hakemlerinin incelemesinin ardından ofsayt nedeniyle iptal edildi. Sağ kanatta topla buluşan Cherki, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına iyi koşu yapan Tolisso'yu gördü. Bu oyuncu meşin yuvarlağı altıpasın içindeki Lacazette ile buluşturdu. Lacazette'nin kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi Harm Osmers, VAR hakemlerinin uyarısı üzerine Tolisso'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçersiz saydı.

27. dakikada ev sahibi takımın kazandığı penaltı, VAR hakemlerinin uyarısının ardından serbest vuruş olarak değiştirildi. Ceza yayına girerken Emirhan Topçu'nun müdahalesiyle Lacazette'in yerde kalması üzerine müsabakanın Alman hakemi Harm Osmers, penaltı kararı verdi. Osmers, VAR hakemlerinin pozisyonun ceza sahası dışında olduğu uyarısı üzerine kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

56. dakikada Nuamah'ın pasında topla buluşan Benrahma'nın ceza yayının solundan bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

67. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanatta Rafa Silva'nın pasında Immobile'nin ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Perri'nin müdahalesinin ardından direğe çarparak oyun alanına döndü. Ardından Rafa Silva'nın boş kaleye tamamlamak istediği top auta çıktı.

71. dakikada siyah-beyazlı takım öne geçti. Rafa Silva'nın orta saha çizgisinden ara pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Gedson Fernandes'in ceza sahasına girdikten sonra yerden çıkardığı sert şutta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

90+4. dakikada Zaha'nın ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı vuruşta Uduokhai, kale çizgisi üzerinde topa müdahale ederek kalecili geçen meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

Beşiktaş, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.