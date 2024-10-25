İsrail devlet televizyonuna göre, Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İran'a saldırı planını onayladı İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmasının ardından İsrail, bu saldırıya karşılık verileceğini bildirmişti. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Savunma Gallant ve Genelkurmay Başkanı Halevi İran'a saldırı planını onayladığı iddia edildi. Saldırının gerçekleştirileceği tarih için İsrail hükümetinin kararı ve onayının beklendiği ifade edildi

Anadolu Ajansı Giriş: 25.10.2024 - 07:41 Güncelleme: 25.10.2024 - 07:41 facebook

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