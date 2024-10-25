Volkan değil orman yangını!
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bulunan Başkarcı Dağı'nın zirvesinde orman yangını çıktı. Dün başlayan yangına bugün de müdahale sürüyor
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor.
AA'da yer alan habere göre Başkarcı Mahallesi Başkarcı Dağı'nda dün başlayan, rüzgarın etkisiyle genişleyen yangına gece kara ekipleri müdahale etti.
Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede çalışmalar yeniden yoğunlaştı.
Sarp ve dağlık arazide ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına Denizli Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 48 personel, 11 araç, 16 arazöz, iş makineleri ve 2 helikopter katılıyor.