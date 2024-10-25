Engelli bakım merkezinde 9 yaşındaki çocuğu şiddet mi öldürdü?

Niğde'de Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan 9 yaşındaki bir çocuğun, yaklaşık 2 ay önce gördüğü şiddet sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.

ÇALIŞANLAR AÇIĞA ALINDI

DHA'da yer alan habere göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca konuya ilişkin idari soruşturma başlatıldı. Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine idari soruşturmanın titizlikle yapılması ve sağlıklı bir şekilde ilerlemesi için, ihmali bulunduğu iddia edilen kuruluş görevlileri açığa alındı.