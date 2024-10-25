Hayatınızdan karbonhidratı çıkarırsanız ne olur? Karbonhidratsız diyetlerin yan etkileri: Ketozis ve keto gribine dikkat!

DÜŞÜK KARBONHİDRATLI DİYETLER VE ETKİLERİ

Düşük karbonhidratlı diyetler, özellikle kısa vadede kilo kaybına yol açabilir. Bu tür diyetler genellikle vücudun enerji için depolanmış yağı kullanmasına olanak tanıyarak ketozise neden olur. Ketozis, vücudun enerji üretmek için yağları ketonlara parçaladığı bir durumdur. Ancak bu geçiş süreci, "keto gribi" olarak adlandırılan baş ağrısı, halsizlik ve yorgunluk gibi yan etkilere neden olabilir.