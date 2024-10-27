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        Haberler Gündem Güncel Yüreğir'in kalbini çaldılar: Kim aldıysa geri getirsin | Son dakika haberleri

        Yüreğir'in kalbini çaldılar: Kim aldıysa geri getirsin

        Adana'da Yüreğir Belediyesi'nin bir parkta yer alan logosundaki kalp, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Belediye Başkanı Ali Demirçalı, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar. Benim kalbim zaten sizin" ifadelerine yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2024 - 17:16 Güncelleme: 27.10.2024 - 17:16
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        Yüreğir'in kalbini çaldılar
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        Adana'nın Yüreğir ilçesindeki Serinevler Parkı'nda dün gece saatlerinde belediyeye ait Yüreğir yazılı logonun ortasına 'E' harfi yerine yerleştirilen kalp, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı.

        Kalbin yerinde olmadığını görenler, cep telefonlarıyla görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı.

        Belediye Başkanı Ali Demirçalı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kalbimizi kim aldıysa getirsin arkadaşlar. Benim kalbim zaten sizin" ifadelerine yer verdi.

        Olayı kimin gerçekleştirdiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Öte yandan, önceki senelerde de Büyükşehir Belediyesi'nin Adana logosundaki kalp iki defa çalınmıştı.

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