Antalya'da olay, önceki gece saat 02.00 sıralarında Kaş ilçesi Andifli Mahallesi'nde bulunan Atık Su Arıtma Tesisleri'nin bulunduğu noktadaki kayalıklarda meydana geldi.

BAŞINI KAYALIKLARA ÇARPTI

DHA'daki habere göre Rıza Şanlı (48), 2 arkadaşıyla beraber gece saatlerinde balık tutmak için alana gitti. Kayalıkların oradaki tekneye binmek için hareket eden Şanlı, bir anda dengesini kaybederek yere düştü ve başını kayalığa çarptı.