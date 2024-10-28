Hiçbir insan bu göz rengine sahip değil... İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?

Ancak, insan gözünde yer alan melanin miktarı ne kadar fazla olursa olsun, bu renk hiçbir zaman tam anlamıyla siyah bir ton oluşturamaz. Siyah renk için gerekli olan tüm ışığın emilimi, gözlerde sağlanamaz ve bu nedenle göz rengimiz en fazla koyu kahverengi olur.