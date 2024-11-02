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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bursa haberleri: Cildiye doktoru tacizden tutuklandı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki özel bir hastanede, cildiye doktoru olarak çalışan M.A.K., birçok hastasını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, tutuklandı. Uzman doktorun iddiaları kabul etmediği öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 07:26 Güncelleme: 02.11.2024 - 07:26
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        Birçok kadının beyanıyla... Cildiye doktoru tacizden tutuklandı!
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        Bursa'da olay, İnegöl ilçesinde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Zeynep O. isimli kişi, doktor M.A.K.'nın birçok hastasını taciz ettiği iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        SAVCILIK GÖZALTI KARARI VERDİ

        DHA'da yer alan habere göre Zeynep O., daha sonra ise taciz iddialarını sosyal medya hesabından da paylaştı. İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan suç duyurusu ve sosyal medyada yer alan 'taciz' iddiasıyla ilgili doktor M.A.K. hakkında gözaltı kararı verdi.

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        UZMAN DOKTOR İDDİALARI REDDETTİ

        Polis ekiplerince gözaltına alınan M.A.K., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesi sonrası mahkemeye çıkarılan M.A.K., tutuklandı. Uzman doktorun ise iddiaları kabul etmediği öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

        "BİRÇOK KADININ BEYANIYLA TACİZ SORUŞTURMASI BAŞLATIYORUZ"

        Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Zeynep O., böyle bir olay yaşamış olan kişilerin kendisine ulaşmasını isteyerek, şöyle dedi:

        "İnegöl'de bir doktorla ilgili birçok kadının beyanıyla taciz soruşturması başlatıyoruz. Dava sürecinin etkilememesi adına isim ve hastane bilgisi veremiyoruz, ancak böyle bir olay yaşamış arkadaşlarımız bana ulaşabilir mi? Daha çok insanın görmesi için lütfen paylaşın."

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