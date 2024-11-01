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        Hazine ve Maliye Bakanlığı 'vergi yüzsüzleri'ni açıkladı

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2024 - 14:48 Güncelleme: 01.11.2024 - 15:44
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        Bakanlık vergi yüzsüzlerini açıkladı
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        Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı.

        Açıklamada, "2024 yılına ilişkin açıklamalar, vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 15 Ekim 2024 ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılmıştır. 1 Kasım 2024 ila 15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Başkanlığımız internet sitesinde yapılacaktır.

        Kesinleşen tarhiyatlar (I-A) listesindeki;

        - Mükellef sayısı 2.464’tür.

        - Bu mükelleflerin 419’u gerçek kişi, 2.045’i tüzel kişidir.

        - Bu mükelleflerin 299’u faal mükellef olup, toplam mükellef sayısının %12,1’ini oluşturmaktadır. Terk mükellef sayısı 2.165’tir.

        - Kesinleşen vergi ve cezaların toplamı 53,1 milyar TL’dir.

        - Bu tutarın 6,3 milyar TL faal mükelleflere (toplam içindeki oranı %11,9), bakiye 46,7 milyar TL ise terk mükelleflere aittir.

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        Borçlular (I-B) listesindeki;

        - Mükellef sayısı 36.806’dır.

        - Bu mükelleflerin 7.948'i gerçek kişi, 28.858'i tüzel kişidir.

        - Bu mükelleflerin 4.807’si faal mükellef olup, toplam mükellef sayısının %13,1’ini oluşturmaktadır. Terk mükellef sayısı 31.999’dur.

        - Vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve cezaların toplamı 914,9 milyar TL’dir.

        - Faal mükelleflerin toplam borç tutarı 113,8 milyar TL olup, toplam borç içindeki oranı %12,4’tür. Terk mükelleflerin borç tutarı ise 801,1 milyar TL’dir." denildi.

        Borçlular listesinin ilk 10 sırası şöyle:

        Sıra Şirket Vergi Borcu (TL)
        1 TURKTAB TÜTÜN MAMÜLLERİ PAZARLAMA VE DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ 3.023.325.248,07
        2 ULUSLARARASI AKARYAKIT DAĞITIM LTD.ŞTİ . 2.449.525.198,07
        3 ENKAD İNŞAAT METAL VE YAPI ENDÜSTRİ MAMÜL.SAN.TİC.LTD.ŞTİ . 2.255.026.863,18
        4 BOSPET PETROL ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş 2.147.220.120,98
        5 MEDICAL BROKER SAĞLIK VE YAZILIM ANONİM ŞİRKETİ 2.060.831.839,65
        6 EUROPEAN TOBACCO SİGARA VE TÜTÜNCÜLÜK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2.053.516.903,17
        7 AFFAN HAVACILIK AKARYAKIT TURİZM SAN. VE TİC.A.Ş 2.039.948.338,99
        8 SUN HAVACILIK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2.029.053.503,89
        9 ÖZTÜRK N-F GRES MADENİ YAĞ VE KİMYA SAN.TİC.LTD.ŞTİ . 2.026.941.128,77
        10 KERVAN YAPI ORMAN ÜRÜNLERİ PEYZAJ VE DEMİR ÇELİK ANONİM ŞİRKeti 1.968.086.979,56
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