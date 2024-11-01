Hazine ve Maliye Bakanlığı 'vergi yüzsüzleri'ni açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 milyon TL'yi aşan vergi ve ceza borcu bulunan mükelleflerin listesini yayımladı.

Açıklamada, "2024 yılına ilişkin açıklamalar, vergi dairelerinde (vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle) 15 Ekim 2024 ila 31 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılmıştır. 1 Kasım 2024 ila 15 Kasım 2024 tarihleri arasında ise Başkanlığımız internet sitesinde yapılacaktır.

Kesinleşen tarhiyatlar (I-A) listesindeki;

- Mükellef sayısı 2.464’tür.

- Bu mükelleflerin 419’u gerçek kişi, 2.045’i tüzel kişidir.

- Bu mükelleflerin 299’u faal mükellef olup, toplam mükellef sayısının %12,1’ini oluşturmaktadır. Terk mükellef sayısı 2.165’tir. - Kesinleşen vergi ve cezaların toplamı 53,1 milyar TL’dir. - Bu tutarın 6,3 milyar TL faal mükelleflere (toplam içindeki oranı %11,9), bakiye 46,7 milyar TL ise terk mükelleflere aittir. REKLAM Borçlular (I-B) listesindeki; - Mükellef sayısı 36.806’dır. - Bu mükelleflerin 7.948'i gerçek kişi, 28.858'i tüzel kişidir. - Bu mükelleflerin 4.807’si faal mükellef olup, toplam mükellef sayısının %13,1’ini oluşturmaktadır. Terk mükellef sayısı 31.999’dur.