IFFHS'nin 1987 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği ödüllerde bu yıl "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" kategorisinde Arda Güler ve Kenan Yıldız aday gösterildi. Arda Güler, ayrıca "Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu" kategorisi aday listesinde de yer aldı.

Dünyanın farklı kıtalarındaki 120 ülkeden gelen spor gazetecileri ve futbol uzmanlarının oluşturduğu uluslararası IFFHS jürisi, ödül alan isimleri 10 Aralık 2025 tarihinden sonra açıklayacak.

Jüri üyeleri, adaylarla ilgili değerlendirmelerini yıl bazında (ocak-aralık dönemi) yapacağı belirtildi.

2025 IFFHS Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu ödülü adayları: Arda Güler - Türkiye - Real Madrid Kenan Yıldız - Türkiye - Juventus Ayyoub Bouaddi - Fransa - Lille Dean Huijsen - Hollanda - Bournemouth / Real Madrid Desire Doue - Fransa - Paris Saint-Germain Ethan Nwaneri - İngiltere - Arsenal Geovany Quenda - Portekiz - Sporting Lamine Yamal - İspanya - Barcelona Leny Yoro - Fransa - Manchester United Myles Lewis-Skelly - İngiltere - Arsenal Pau Cubarsi - İspanya - Barcelona Rodrigo Mora - Portekiz - Porto Warren Zaire-Emery - Fransa - Paris Saint-Germain Estevao - Brezilya - Chelsea Franco Mastantuono - Arjantin - River Plate / Real Madrid Rayan - Brezilya - Vasco de Gama Vitor Roque - Brezilya - Real Betis & Palmeiras Obed Vargas - Meksika - Seattle Sounders Nestory Irankunda - Avustralya - Grasshopper / Watford Eliesse Ben Seghir - Fas - Monaco / Bayer Leverkusen