Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi - Futbol Haberleri

        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!

        İspanya'nın Real Madrid takımında forma giyen milli futbolcu Arda Güler ile İtalya'nın Juventus ekibinde mücadele eden milli oyuncu Kenan Yıldız, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından 2025 yılı ödüllerinde çeşitli kategorilerde aday gösterildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 12:20 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arda Güler ve Kenan Yıldız ödüllere aday!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        IFFHS'nin 1987 yılından itibaren geleneksel olarak düzenlediği ödüllerde bu yıl "Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu" kategorisinde Arda Güler ve Kenan Yıldız aday gösterildi. Arda Güler, ayrıca "Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu" kategorisi aday listesinde de yer aldı.

        Dünyanın farklı kıtalarındaki 120 ülkeden gelen spor gazetecileri ve futbol uzmanlarının oluşturduğu uluslararası IFFHS jürisi, ödül alan isimleri 10 Aralık 2025 tarihinden sonra açıklayacak.

        Jüri üyeleri, adaylarla ilgili değerlendirmelerini yıl bazında (ocak-aralık dönemi) yapacağı belirtildi.

        2025 IFFHS Dünyanın En İyi Genç Oyuncusu ödülü adayları:

        Arda Güler - Türkiye - Real Madrid

        Kenan Yıldız - Türkiye - Juventus

        Ayyoub Bouaddi - Fransa - Lille

        Dean Huijsen - Hollanda - Bournemouth / Real Madrid

        Desire Doue - Fransa - Paris Saint-Germain

        Ethan Nwaneri - İngiltere - Arsenal

        Geovany Quenda - Portekiz - Sporting

        Lamine Yamal - İspanya - Barcelona

        Leny Yoro - Fransa - Manchester United

        Myles Lewis-Skelly - İngiltere - Arsenal

        Pau Cubarsi - İspanya - Barcelona

        Rodrigo Mora - Portekiz - Porto

        Warren Zaire-Emery - Fransa - Paris Saint-Germain

        Estevao - Brezilya - Chelsea

        Franco Mastantuono - Arjantin - River Plate / Real Madrid

        Rayan - Brezilya - Vasco de Gama

        Vitor Roque - Brezilya - Real Betis & Palmeiras

        Obed Vargas - Meksika - Seattle Sounders

        Nestory Irankunda - Avustralya - Grasshopper / Watford

        Eliesse Ben Seghir - Fas - Monaco / Bayer Leverkusen

        2025 IFFHS Dünyanın En İyi Oyun Kurucusu ödülü adayları

        Arda Güler - Türkiye - Real Madrid

        Bruno Fernandes - Portekiz - Manchester United

        Cole Palmer - İngiltere - Chelsea

        Florian Wirtz - Almanya - Bayer Leverkusen / Liverpool

        Jude Bellingham - İngiltere - Real Madrid

        Kevin De Bruyne - Belçika - Manchester City / Napoli

        Lamine Yamal - İspanya - Barcelona

        Martin Odegaard - Norveç - Arsenal

        Pedri - İspanya - Barcelona

        Vitinha - Portekiz - Paris Saint-Germain

        Lionel Messi - Arjantin - Inter Miami

        James Rodrguez - Kolombiya - Leon

        Reo Hatate - Japonya - Celtic

        Mohammed Kudus - Gana - West Ham / Tottenham

        Malik Tillman - ABD - PSV / Bayer Leverkusen

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        Gebze'de son durum
        Gebze'de son durum
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte 11'ler...
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Lise öğrencilerini darp ve bıçaklama! Parktaki dehşette karar!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Sağlık Bakanlığı iklime duyarlı hastalıkların listesini çıkaracak
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Hatay'da 5 ton ağırlığında 'zeytin tanesi' heykeli
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        "Çağımızın en büyük hastalığı"
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Estetik mi, bilgelik mi?
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!