Dolmabahçe'de kritik derbi: Beşiktaş-Fenerbahçe

F.BAHÇE'DE SAKAT OYUNCU YOK

Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın yarınki derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak.

Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.