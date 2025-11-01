Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Dolmabahçe'de kritik derbi: Beşiktaş-Fenerbahçe - Fenerbahçe Haberleri

        Dolmabahçe'de kritik derbi: Beşiktaş-Fenerbahçe

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe kozlarını paylaşacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmada siyah-beyazlılar kazanmak ve kara bulutları dağıtmak; sarı-lacivertliler ise kritik bir 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 01.11.2025 - 12:46 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:46
        1

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak derbi, saat 20.00'de başlayacak. Kritik mücadeleyi hakem Ali Yılmaz yönetecek.

        Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 17 puanla haftaya 4. sırada girdi.

        Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, derbiyi kazanarak olumsuz havayı değiştirmeyi planlıyor.

        2

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 362. RANDEVU

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbide kozlarını paylaşacak siyah-beyazlı takım ile sarı-lacivertli ekip, Türk futbol tarihinde bugüne dek 361 kez karşılaştı.

        İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0'lık galibiyetiyle başlayan 100 yılı aşkın rekabette sarı-lacivertlilerin galibiyet ve gol sayısı bakımından üstünlüğü dikkati çekiyor.

        Söz konusu maçlarda Fenerbahçe 135, Beşiktaş 129 galibiyet aldı. 97 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

        Rekabette Fenerbahçe 499 kez fileleri havalandırdı, Beşiktaş ise 459 gol kaydetti.

        3

        BEŞİKTAŞ'TA EKSİK YOK

        Siyah-beyazlılarda derbi öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

        Beşiktaş'ta geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Rafa Silva, derbi öncesi yapılan antrenmanlarda takımla çalıştı.

        Portekizli futbolcu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesi durumunda derbide sahada olacak.

        4

        F.BAHÇE'DE SAKAT OYUNCU YOK

        Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor.

        Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın yarınki derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak.

        Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

        5

        BEŞİKTAŞ'TA 2 FUTBOLCU KART SINIRINDA

        Beşiktaş'ta 2 futbolcu, Fenerbahçe derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

        Savunma oyuncuları Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu, yarınki derbide sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 12. haftadaki Antalyaspor müsabakasında görev yapamayacak.

        6

        F.BAHÇE'DE 2 İSİM KART SINIRINDA

        Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor.

        Ligde oynadıkları maçlarda 3'er sarı kart gören İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde kart görmeleri durumunda iç sahada Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

        7

        SERGEN YALÇIN, 1686 GÜN SONRA F.BAHÇE DERBİSİNDE

        Teknik direktör Sergen Yalçın, 1686 gün sonra Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile derbide kozlarını paylaşacak.

        Siyah-beyazlı takımdaki ikinci dönemini geçiren Yalçın, Beşiktaş ile son olarak 21 Mart 2021'de sarı-lacivertlilere rakip oldu. Siyah-beyazlılar, 52 yaşındaki teknik adamla söz konusu karşılaşmada sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.

        Beşiktaş'ın başında Fenerbahçe ile 3 kez derbide karşılaşan deneyimli teknik direktör, 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi görmedi.

        8

        SADETTİN SARAN'IN İLK DERBİ HEYECANI

        Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başında ilk derbi heyecanını yaşayacak.

        Saran'ın göreve gelmesinin ardından 4 lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

        Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçından 10 puanla ayrıldı.

        9

        BEŞİKTAŞ GEÇEN SEZON 2 DERBİYİ DE KAZANDI

        Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de geçen sezon Fenerbahçe ile oynadığı iki müsabakayı da tek golle kazandı.

        Fenerbahçe karşısında 2023-2024 sezonunda ligdeki iki maçı da kaybeden Beşiktaş, geçen sezon ise çıktığı iki maçı da 1-0'lık skorlarla kazanmayı başardı ve istatistikleri lehine çevirdi.

        10

        BEŞİKTAŞ LİGDE 10 MAÇIN 8'İNDE GOL YEDİ

        Beşiktaş, ligde bu sezon oynadığı 10 maçın 8'inde topun fileleriyle buluşmasını önleyemedi.

        Siyah-beyazlılar, bu sezon sadece Kayserispor ve Konyaspor ile oynadığı erteleme mücadelelerinde kalesini gole kapattı. Beşiktaş, söz konusu maçlarda sırasıyla rakiplerini 4-0 ve 2-0 yenmeyi başardı.

        Öte yandan Avrupa kupalarına erken veda eden siyah-beyazlı takım, oynadığı 6 eleme maçında da rakiplerinin gol sevincini engelleyemedi.

        11

        CENGİZ ÜNDER ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Beşiktaş'ın sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, yarınki derbide siyah-beyazlı formayla boy gösterecek.

        Teknik direktör Sergen Yalçın'ın en güvendiği isimlerden biri olan 28 yaşındaki kanat oyuncusu, şans verilmesi durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

        Cengiz Ünder, bu sezon siyah-beyazlı formayla 6 maçta 3 gol kaydetti.

        12

        ERSİN'İN 100. MAÇ HEYECANI

        Siyah-beyazlı takımın 24 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu, Beşiktaş formasıyla 100'üncü Süper Lig maçına çıkmaya hazırlanıyor.

        Genç file bekçisi, yarın Fenerbahçe ile oynanacak derbide farklı bir heyecan yaşayacak.

        Siyah-beyazlı eldiven, derbide sarı-lacivertli ekibe karşı sahaya çıkması halinde Beşiktaş formasıyla ligde "dalya" diyecek.

        Beşiktaş'ta ilk olarak 2019-2020 sezonunda Antalyaspor'a karşı görev yapan Ersin, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'de 99, Avrupa kupalarında 13, Ziraat Türkiye Kupası'nda 9 ve TFF Süper Kupa'da ise 1 kez olmak üzere toplam 122 maçta kaleyi korudu.

