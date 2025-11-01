Galatasaray-Trabzonspor: 0-0 (MAÇ SONUCU)

Galatasaray ile Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Ligin ilk iki sırasındaki devlerin mücadelesinde gol sesi çıkmadı.

Ligde Beşiktaş beraberliğinin ardından ikinci kez puan kaybeden lider Galatasaray, bu sonuçla puanını 29'a çıkardı.

Süper Lig'de 4 maçlık galibiyet serisi sona eren ikinci sıradaki Trabzonspor ise puanını 24 yaptı.

Trabzonspor’un tecrübeli savunmacısı Stefano Savic, yaşadığı sakatlık sonrasında oyuna devam edemedi. Tecrübeli savunmacı, mücadelenin 50’nci dakikasında Barış Alper Yılmaz ile girdiği mücadele sonrasında arka adalesini tuttu. Savic, pozisyonun ardından oyuna devam edemezken, yerini 51’inci dakikada Rayyan Baniya’ya bıraktı.

Trabzonspor'da 83. dakikada oyuna giren Bouchouari, rakibine yaptığı faulün ardından 90. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

SAHASINDA 32 MAÇTIR YENİLMİYOR!

Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Galatasaray, RAMS Park'taki yenilmezlik serisini 32 maça çıkardı.

İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 32 resmi maça çıktı.

Galatasaray, bu süreçte 23'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 32 resmi müsabakada 23 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.

LİGDE 19 MAÇTIR KAYBETMİYOR!

Sarı-kırmızılı ekip, Trabzonspor beraberliğiyle birlikte Süper Lig'de çıktığı son 19 müsabakada yenilgi yüzü görmedi.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 19 maçta 17 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sarı-kırmızılılar, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 47 kez sarsarken, sadece 7 gol yedi.