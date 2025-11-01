Habertürk
        SON DAKİKA! Gebze'de son durum | Son dakika haberleri

        Gebze'de son durum: İşte yıkım tehlikesinin olduğu bina

        Kocaeli Gebze'de geçtiğimiz hafta yıkılan binanın yakınındaki binalar tahliye edildi ve ekipler bölgede inceleme başlattı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "İki temel konu var ne olup bittiğini kavrayabilmek için. Zeminde bir şey oluyor mu onu anlamak ve binaların statik durumunu belirlemek. Bunları tespite çalışıyoruz. Erken bir açıklama yapmak doğru değil. En birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği." dedi

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 01.11.2025 - 11:24 Güncelleme: 01.11.2025 - 11:35
        Gebze'de son durum
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 29 Ekim'de yıkılan 7 katlı binanın yakınındaki 12 bina mühürlendi. Dün akşam 3 bina daha tahliye edilirken, ekiplerin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

        DHA'nın haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın yakınındaki 12 bina mühürlenirken, dün akşam saatlerinde Gaziler Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan bir binanın kolonlarında çatlak oluştu.

        Bölgeye gelen ekiplerin incelemesinin ardından dün akşam 3 bina daha tedbiren tahliye edildi. Şu ana kadar yıkılan apartman ile birlikte 16 bina, 27 iş yeri, 72 ayrı bağımsız birim tahliye edildi.

        74 vatandaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin tesisleri ile misafirhanelerde ve yakınlarının evlerinde misafir ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Gebze Belediyesi ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin, binalarda herhangi bir statik hareketlilik olup olmadığını yönelik incelemeleri sürüyor.

        "ÖNCELİĞİMİZ VATANDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ"

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "İki temel konu var ne olup bittiğini kavrayabilmek için. Zeminde bir şey oluyor mu onu anlamak ve binaların statik durumunu belirlemek. Bunları tespite çalışıyoruz. Erken bir açıklama yapmak doğru değil. En birinci önceliğimiz vatandaşlarımızın can güvenliği. Zannediyorum bir 5 gün kadar sabırlı olmak gerekiyor. Ekipler süreyi kısaltmaya çalışıyorlar. Olabildiğince kısa sürede tespitler bitirilecek. Metro inşaatıyla ilgisi var demek, ilgisi yok demek çok erken bir yaklaşım. Hepsine bakılacak. Devletin tüm kurumları burada. " dedi.

